Rifiuti, polemica sull’appalto da 47 milioni 

Un appalto per otto anni da circa 47 milioni di euro complessivi, l’addio definitivo alle proroghe e il passaggio del testimone alla Città metropolitana di Cagliari per la gestione della gara. Sono i punti cardine del provvedimento approvato dal Consiglio comunale di Assemini, chiamato a votare la relazione illustrativa per la scelta delle modalità di affidamento del servizio di igiene urbana. Un passaggio amministrativo cruciale, che sblocca l’iter per il nuovo corso della raccolta differenziata in città.

A illustrare i dettagli in aula è stata l’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Meloni, che ha ripercorso l’articolato percorso burocratico avviato con la delibera di Giunta 86 del giugno 2024. L’attuale servizio, in proroga fino al 31 ottobre, lascerà spazio a un progetto innovativo strutturato dopo un lavoro di analisi durato due anni e supportato dalla società Gesap. Tra le novità, la verifica di soluzioni alternative al porta a porta spinto nelle zone a minore densità abitativa, l’implementazione dei supporti tecnici per la tariffazione puntuale e l’attenzione al decoro urbano dopo eventi pubblici.

Il nuovo affidamento durerà 96 mesi (8 anni), base d’asta di circa 25 milioni di euro - di cui 15 milioni per i costi della manodopera - che sale a 47 milioni considerando opzioni, rinnovi, proroghe e oneri fiscali. Per la procedura, il Comune si avvarrà della centrale di committenza della Città metropolitana, in forza della convenzione di fine luglio.

Non sono mancate le polemiche e le critiche dell’opposizione. Il consigliere Stefano Demontis, assente in aula, ha parlato di «perdita di autonomia» e di «Consiglio ridotto a passacarte», imputando alla Giunta la mancata qualificazione Anac e i ritardi strutturali nella programmazione.

In Consiglio, interventi critici sulla trasparenza dei costi futuri per le utenze. I consiglieri di minoranza Niside Muscas, Sandro Sanna e Alessandro Casula hanno evidenziato l’urgenza di conoscere l’impatto economico della tariffazione puntuale sulle tasche dei cittadini, lamentando tempi stretti per l’esame del capitolato e chiedendo chiarimenti sulle aree industriali di Macchiareddu-Grogastu. Poi il provvedimento ha incassato il via libera della maggioranza, con l’astensione e il voto contrario dell’opposizione.

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