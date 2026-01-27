Rifiuti: «Più ritiri del secco, non burocrazia» 

Prima il dibattito in Consiglio sulla Tari e poi sulla Tarip (la raccolta puntuale dei rifiuti solidi urbani), con il coinvolgimento di diversi utenti sui mastelli, sulla raccolta del secco e sulle tariffe. L’altra sera il tema, sempre di attualità, è stato al centro di un dibattito pubblico voluto da tutti i gruppi di minoranza in Consiglio comunale: “Uniti per Sinnai” con i consiglieri Aurora Cappai, Roberto Loi, Paride Casula e Cosimo Lai, “Forza Italia” con i consiglieri Walter Zucca e Roberta Simoni e “Sinnai libera”, col consigliere Aldo Lobina. Una serata partecipata voluta dalla minoranza, è stato detto, «per fare il punto sulle criticità legate alla Tarip e al servizio di igiene urbana». Il dibattito, moderato da Marta Sarigu, ex assessora comunale, è stato arricchito dai numerosi interventi dei cittadini che hanno detto di «essere presenti per portare testimonianze dirette delle difficoltà vissute».

L’opposizione

Il dibattito è stato aperto dagli interventi di Aurora Cappai, Walter Zucca e Roberto Loi, che hanno illustrato il loro punto di vista sul tema sostenendo (lo ha detto il forzista Zucca) che «non siamo qui per fare la guerra alla maggioranza, ma per sentire i cittadini presenti e anche per portare in Consiglio le loro istanze». In chiusura, gli interventi dei consiglieri Aldo Lobina, Cosimo Lai, Roberta Simoni e Paride Casula.

Le osservazioni

Tra le principali segnalazioni emerse dal pubblico, le due raccolte del secco al mese giudicate «assolutamente insufficienti». Altri hanno lamentato «la mancata corrispondenza, per le attività produttive, tra rifiuto secco prodotto e la quota variabile della tariffa puntuale», «l’assenza del servizio di raccolta porta a porta, a monte del Villaggio delle Mimose» e «l’istituzione del pagamento per il servizio di ritiro all’ecocentro».

Nodi al pettine

Durante l’assemblea si sono sentite lamentele per la mancata apertura dell’ecocentro di Solanas e «per la scarsa pulizia del centro abitato». Ma anche «per l’eccessiva burocrazia, che genera situazioni di ingiustizia in caso di accertamenti Tari errati». Lamentele sono inoltre giunte per «la richiesta di certificazioni per l’attivazione del servizio di ritiro dei pannolini e dei pannoloni» e per «l’avvio di accertamenti tributari relativi a somme non dovute che, è stato detto, hanno costretto alcuni cittadini ad attivare anche difese legali».

