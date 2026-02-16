Rifiuti, periferie in balia degli incivili 

Si comincia sempre con un sacchetto, che diventano dieci e poi cento. E ingombranti, scarti di edilizia, vecchi elettrodomestici. In men che non si dica, ecco una discarica. Un’emergenza diffusa, nella periferia monserratina, cioè nei quartieri a ridosso delle statali 554 e 387, presi di mira dagli incivili per abbandonare i rifiuti. Chi ci abita, spesso, è costretto a intervenire da sé per bonificare e non lasciare i propri terreni nel degrado.

I racconti

«Una volta hanno scaricato un camion intero di mobili sfasciati, ora ci sono bustoni neri con resti di cibo, plastica e vetro. La situazione sta diventando invivibile, ci stiamo stancando di fare segnalazioni inutilmente, bisogna fare in modo di beccare queste persone». È sconsolato Sergio Lai, residente a Su Tremini. «Trattandosi di terreni privati ci dicono che siamo noi proprietari a dover ripulire, quindi bisogna separare i materiali, trovare le ditte per lo smaltimento e pagare. Oltre al problema dell'inquinamento ne va del decoro, le discariche si vedono dalla strada». Le condizioni non sono migliori dalla parte opposta della 387, a S’Ecca e S’Arena. «In questi giorni c'è di tutto: macerie, seggiolini per bambini, un vecchio televisore», racconta Quinto Stara, con un appezzamento da quelle parti. «Anni fa ho dovuto spendere 700 euro per la bonifica, avevano rotto la recinzione del terreno e scaricato le macerie con un camion».

Lancio del sacchetto

Fa i conti con l’inciviltà anche Terr’e Teula. «Ci sono bottiglie e resti di Capodanno, e poi il sacchetto lanciato che è un classico: ne arriva uno, poi altri e si crea la discarica», spiega Giulia Bergamini, che abita in zona. «Un altro problema sono i piccoli cantieri abusivi, che portano poi ad abbandonare le macerie. E ogni tanto qualcuno dà pure fuoco ai rifiuti». Bergamini è anche referente a Monserrato dell’associazione ambientalista Plastic Free, che lo scorso settembre, durante un’iniziativa ecologica, aveva raccolto circa 600 chili di spazzatura proprio a Terr’e Teula. «Appena terminerà il maltempo organizzeremo un nuovo evento, siamo già in contatto con il Comune», annuncia. L'assessore all’Ambiente Saverio De Roma, confermando l’arrivo di «nuove giornate di sensibilizzazione», commenta il problema delle discariche: «Purtroppo c’è tanta gente maleducata e ignorante, che quando trova terreni non recintati coglie l’occasione per riversarci la spazzatura. Il Comune non può intervenire o installare fototrappole nelle proprietà private, mentre per gli abbandoni sul suolo pubblico le indagini della Polizia locale portano spesso a identificare e sanzionare i responsabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA