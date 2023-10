Rifiuti pericolosi, padre e figlio nei guai  

Avrebbero trasformato un loro terreno in una discarica abusiva, stoccando rifiuti e smaltendoli attraverso l’accensione di fuochi. Giulio e Lorenzo Meloni, padre e figlio di 52 e 29 anni di Serramanna, sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Cagliari con l’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi non urbani, realizzazione di discarica non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, reati commessi in concorso con altre persone non ancora identificate.

Secondo le ipotesi dei militari dell’Arma della stazione di Serramanna, i due hanno accumulato su un terreno di loro proprietà grande circa cento metri quadrati che si trova nelle campagne del paese, non lontano da Sa Funtana pubblica, rifiuti di ogni genere: plastica, ferro, mobili, rottami.

Le modalità di smaltimento consistevano semplicemente in periodiche accensioni di fuochi con i quali i due avrebbero tentato di eliminare il materiale nella maniera che speravano fosse la più anonima possibile ma che potrebbe aver attirato l’attenzione dei residenti della zona. Le indagini sono ancora in corso e verranno svolte anche delle verifiche tecniche per stabilire il grado di inquinamento ambientale esistente e fornire in questo modo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutare la vicenda ed eventuali responsabilità. ( red. prov. )

