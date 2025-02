Rifiuti pericolosi gettati nelle campagne 

È diventato un triste fenomeno quello dei rifiuti abbandonati in campagne e periferia. Nonostante una efficiente raccolta differenziata, che colloca il Comune di Macomer tra i più virtuosi dell'Isola, con punte anche dell'80 per cento, le campagne e zone periferiche della cittadina vengono spesso trasformate in discariche dove, fra l'altro, vengono smaltiti materiali pericolosi come l'amianto. Un fenomeno che non conosce tregua, come dimostra la mappatura del Comune, che deve intervenire per effettuare bonifiche su bonifiche, con costi importanti, che incidono sui costi della raccolta differenziata. Situazioni diventate intollerabili, visto che i materiali pericolosi vengono scaricati particolarmente nel tratto di strada periferica, che collega l'abitato con il nuovo cimitero di Serbagusa, a un tiro di schioppo dalle abitazioni. Sono stati però rinvenuti rifiuti sia in aree rurali e in aree attigue zone abitate. «La questione è davvero seria - dice Toto Listo, assessore all'Ambiente - sintomo di un malcostume latente, spesso in zone di passaggio e zone di interesse turistico, come quella di Su Cantareddu e del monte di Sant'Antonio. Stiamo procedendo a fare le bonifiche. Interventi che però hanno costi importanti, che si riflettono sulle bollette Tari, quindi sui cittadini. Incentiveremo i controlli, anche col sistema di videosorveglianza». (f. o.)

