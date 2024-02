Rifiuti pericolosi, doppio sequestro   

I carabinieri hanno accertato gravi violazioni di norme ambientali, come la gestione illecita e la combustione di rifiuti speciali pericolosi e non, la demolizione non autorizzata di vecchie auto, la riduzione allo stato di rifiuto di 12 veicoli di vario tipo e lo sversamento sul terreno di liquidi provenienti dai mezzi parcheggiati. Così un 72enne è stato denunciato per reati in materia ambientale. Un’operazione dei carabinieri messa a segno in un terreno di Monserrato, nella zona della statale 554, per arrivare poi a Selargius. Al termine di una prolungata attività di indagine e di osservazione, i militari della stazione di Monserrato, coordinati dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, oltre ad aver denunciato l’imprenditore hanno proceduto al sequestro preventivo di due aree che sarebbero in uso dall’indagato nella gestione della sua attività di meccanico.

Le sanzioni

Le indagini degli investigatori sono arrivate anche a Selargius, in un’area che, nel corso dell'attività, era stata individuata come deposito non autorizzato sempre in uso all’indagato. In particolare è stata rilevata la presenza di 16 autocarri, svuotati dei motori e degli interni, e lo sversamento sul terreno di liquidi inquinanti da essi provenienti. Sono state contestate anche alcune violazioni amministrative e la presenza di un lavoratore, completamente irregolare secondo le accuse. Al momento sono scattate sanzioni amministrative per oltre 20mila euro. L'autorità amministrativa e quella giudiziaria sono state informate per gli aspetti di relativa competenza e gli accertamenti vanno avanti.

I controlli

Sul posto sono arrivati anche i capitani Michele Cerri, comandante della compagnia di Quartu, Ignazio Cabras, responsabile del Reparto operativo radiomobile che prima dell’operazione hanno avuto un vertice col luogotenente Sabiu e i suoi collaboratori della stazione di Monserrato, protagonisti dell’operazione e che ora potrebbe allargarsi nelle campagne dei centri vicini per verificare la presenza di altre zone diventate delle discariche enormi con la presenza di rifiuti pericolosi.

