Rifiuti per strada, pioggia di multe 

Dovrebbe essere soltanto un piccolo spiazzo all’angolo tra via Scipione Rufino e via Decio Mure, in mezzo alle case e vicino anche a una scuola dell’infanzia. Ma da un po’ di tempo, piazza Teodosio era stata scambiata da qualcuno per una vera e propria discarica, dove gettare indistintamente ogni genere di scarto.

In trappola

Adesso, però, i responsabili sono stati individuati e verranno multati, oltre ad essere, per i casi più gravi, denunciati per abbandono di rifiuti. «Abbiamo organizzato un controllo mirato con la polizia municipale, Gesenu e Nogra, e tramite l’analisi delle videocamere di sorveglianza, l’ispezione una ad una delle buste di spazzatura e l’analisi dei chip contenuti nei mastelli, siamo riusciti a identificare i colpevoli di questi abbandoni», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente e Igiene Urbana Saverio De Roma.

Degrado

Da diverso tempo la piazza convive con gravi problemi di accumulo di rifiuti. Non solo i classici bustoni accatastati: negli anni i residenti hanno visto di tutto, da mastelli a copertoni, pezzi di cartone, ante e interi armadi smontati, come se ci si trovasse in un ecocentro. E anche quando la zona viene ripulita, fanno sapere gli abitanti esasperati, gli incivili ricominciano a depositare carichi di rifiuti già qualche giorno dopo. Così, dopo le molteplici segnalazioni, l’amministrazione è intervenuta per mettere un punto. «La cosa sconfortante è che si tratta di abitanti della zona, che sporcano il posto dove vivono», continua De Roma. «Ma per poche persone che si comportano da incivili non bisogna far passare l’immagine di un paese sporco».

Proprio qualche mese fa, Monserrato era stata oltretutto premiata a Roma per essere il centro con la percentuale più alta di riciclaggio dei rifiuti. «Per aumentare il senso civico stiamo anche organizzando dei banchetti in collaborazione con Gesenu, per insegnare il modo giusto di differenziare», aggiunge l’assessore. «Nei prossimi mesi continueremo con i controlli mirati nelle zone a rischio, vogliamo dare un segnale forte perché questa brutta abitudine va combattuta. Piano piano vogliamo arrivare ad avere una città sempre più pulita».

Il sindaco

Adesso l’area è stata sistemata per l’ennesima volta, nella speranza che la presenza delle telecamere costituisca un deterrente al ripetersi di questi episodi. «Ringrazio i cittadini che hanno fatto tante segnalazioni e invito a continuare a farlo per individuare tempestivamente i luoghi dove si vengono a creare questi immondezzai a cielo aperto», aggiunge il sindaco Tomaso Locci. «Il 90% dei soggetti che continuano a sporcare la nostra città vengono individuati, quindi invito tutti a non lasciarsi andare a queste attività del “sacchetto selvaggio”. Ricordo che le sanzioni arrivano fino a 600 euro e nei casi più gravi si configura il reato ambientale, quindi materia penale».

