Rifiuti per strada e sui portoni, in tanti non rispettano le regole 

Non sembra esserci più limite ai gesti di inciviltà in città. Nei giorni scorsi sono state abbandonate alcune cassette di plastica piene di bottiglie di birra vuote proprio nel bel mezzo della strada in via Regina Margherita davanti alle serrande di un’attività chiusa da tempo. Proprio nel cuore del centro storico, non in un angolo nascosto bensì in una via dove ogni giorno passano tantissime persone.

Da chiedersi perché gettare per strada dei rifiuti che potrebbero essere comodamente gettati nel bidone del vetro. Il sospetto è che forse si tratta di evasori della Tari – ce ne sono ancora centinaia in città – o di utenti che non hanno mai sostituto i vecchi bidoni con i nuovi proprio per questo motivo.

Di certo c’è che ormai il centro storico sta diventando un letamaio, tra buste e ingombranti abbandonati ovunque. Come ad esempio tra via Bonaria e via Rosas dove nei giorni scorsi c’erano anche due comodini.

A completare il quadro le tante buste e bidoni che non sono stati ritirati nel giorno di Ognissanti per via del giorno festivo e della chiusura degli impianti e che, invece di essere riportati nelle abitazioni, sono rimasti sulle strade e sui marciapiedi. Spesso infine i rifiuti vengono lasciati anche nei portoncini delle abitazioni, tanto che, in via Marconi, i residenti, esasperati, hanno affisso un cartello: “questa casa non è un cassonetto dove buttare l’immondizia. La spazzatura buttatela a casa vostra”.

