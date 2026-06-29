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Alghero.
30 giugno 2026 alle 00:19

Rifiuti per strada: «Daspo urbano per gli incivili» 

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Una poltrona in piazza del Teatro, mobili e rifiuti ingombranti sotto il campanile della Cattedrale, sacchi abbandonati accanto agli ecobox e carrellati lasciati in strada a ostacolare il passaggio dei pedoni. È la fotografia scattata dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune nel centro storico e inviata al sindaco Raimondo Cacciotto e agli assessori. Secondo il Comitato, la presenza di rifiuti e ingombranti «suggerisce abbandono, incuria e impunità» e, per questo, si chiede un rafforzamento dei controlli e, provocatoriamente, il ricorso al Daspo urbano per chi deturpa il centro storico.

Intanto l’assessore all’Ambiente Raniero Selva fa sapere che già da domani entreranno in servizio i lavoratori stagionali, portando l'organico complessivo a 142 unità. Sono inoltre in arrivo 400 nuovi cestini gettacarte a bocca stretta, oltre 200 fototrappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti e il Centro del Riuso di Galboneddu. È già operativo l'info point di via Tarragona per la distribuzione dei kit della raccolta differenziata, mentre è attivo il numero verde 800 543 999 per informazioni e segnalazioni e sarà presto disponibile anche un servizio WhatsApp dedicato. Il 9 luglio, in ogni caso, sarà sciopero degli operatori ecologici annunciato dalla Fiadel Sassari dopo l'esito negativo della procedura di raffreddamento avviata per il cantiere di Alghero Servizi Ambientali. (c.fi.)

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