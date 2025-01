Rifiuti per strada, controlli e multe 

È caccia aperta ai trasgressori della raccolta differenziata. La parola d’ordine è eliminare definitivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulle strade della città e far sì che privati e commercianti rispettino le regole del porta a porta. Negli ultimi due mesi sono stati intensificati i controlli di Polizia locale, De Vizia e ispettori ambientali.

Il giro di vite

I risultati sono nei dati: 92 controlli in sessanta giorni per rifiuti non conformi, 21 a carico di privati che sono già stati multati e 25 che sono ancora in corso e potrebbero sfociare in nuove sanzioni. Verifiche fatte grazie alle tracce ritrovate all’interno delle buste abbandonate in strada che hanno permesso di risalire ai responsabili. Altri dieci accertamenti sono invece in fase di archiviazione. Parte dei controlli ha riguardato inoltre le attività commerciali: al momento ne è stata multata una in viale Colombo.

La stretta sui controlli ha preso il via a seguito dei tanti abbandoni di buste e ingombranti nelle strade del centro, in particolare nelle vie Marconi, viale Colombo e Della Musica. Discorso a parte riguarda invece la zona di Pitz’e Serra dove ancora persiste il problema dei residenti delle grandi palazzine che non hanno spazio all’interno dei condomini e devono sistemare centinaia di bidoni sui marciapiedi, attirando incivili che lasciano buste di indifferenziato accanto ai mastelli.

L’emergenza

«Ci sono ancora tante buste in giro» commenta un residente nel centro storico, Roberto Delogu, 88 anni, «per cui ben vengano le multe. Anzi ce ne vorrebbero di più. Noi a casa rispettiamo tutte le regole e smistiamo correttamente i rifiuti, poi sotto casa vediamo cumuli di spazzatura». Luciana Mannai evidenzia però che «molto spesso mettono il bollino ma non si capisce per quale motivo. È capitato anche a me. Così ho riportato la busta dentro casa ma sinceramente mi sembrava di avere fatto tutto giusto. Inoltre spesso ci ritroviamo all’interno dei nostri mastelli buste gettate da chissà chi». «Io abito in zona piazza IV Novembre» racconta Alice Loddo, «e anche lì in molti angoli ci sono spazzatura e topi che scorrazzano. Credo che ci vorrebbero ancora più controlli e telecamere».

Anche ieri mattina decine di buste, già contrassegnate con i bollini di rifiuti non conformi, facevano capolino tra le aiuole di via Marconi mentre sono state portate via quelle che da giorni stazionavano in un giardinetto in via Turati.

I commercianti

Non mancano i problemi per le attività commerciali. «Chi come noi non ha uno spazio interno per sistemare i bidoni» spiega Giorgia Trincas del Bar Caffè Sa Prazza in piazza Santa Maria, «deve continuamente portarli dentro e fuori. Credo che si potrebbe creare un’isola ecologica per le attività commerciali con una chiave per ogni commerciante, in modo da mettere all’interno e nascosti alla vista, tutti i mastelli. In questo modo credo che ci sarebbe anche più decoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA