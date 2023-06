Rifiuti, patto tra 17 Polizie locali 

Batterie esauste, catalizzatori dei veicoli, climatizzatori. Il traffico illegale di rifiuti pericolosi non si ferma e richiede notevoli sforzi e sinergie anche tra le Polizie locali.

Per questo ieri, al Castello di San Michele, c’è stata una giornata di formazione per il personale della Polizia locale della Città Metropolitana, in particolare sulle tecniche d’indagine in materia di traffico organizzato di rifiuti, tema di fondamentale interesse, viste anche le criticità dell’isola in materia di smaltimento.

«Bisogna fare coesione tra le varie polizie locali dei 17 comuni della città Metropolitana per raggiungere l’obiettivo di far migrare le informazioni tra i vari enti in modo che, in caso di attività illecite, si possa collaborare a 360°», ha spiegato il comandante della Polizia locale, Guido Calzia. «È necessario interagire costantemente con le altre forze di polizia e i vari comuni dell’hinterland».

«Si dà continuità ad un’attività iniziata il 12 dicembre scorso con l’incontro tenuto con le varie Polizie locali», ha aggiunto Maurizio Carcangiu, vice comandante della Polizia metropolitana. «Quello di oggi è finalizzato ad istituire una collaborazione sempre più stretta tra le forze di Polizia locali. Avendo la Città metropolitana un ambito di competenza ampio, si mette a disposizione delle Polizie locali e dei Comuni per il contrasto del fenomeno dell’abbandono e della gestione dei rifiuti. Lo scopo principale è fare squadra».

Quali rifiuti

«Il traffico di alcune particolari tipologie di rifiuti purtroppo esiste», ha proseguito Carcangiu: «Parliamo di metalli, rifiuti pericolosi come le batterie esauste, i catalizzatori dei veicoli, tutti quei materiali che sul mercato hanno un grande valore, ma per la cui gestione occorrono società autorizzate. Il sistema di raccolta non può essere lasciato in mano ad abusivi che non hanno rispetto per le regole e per la tutela dell’ambiente. Altro esempio», ha evidenziato, «sono i climatizzatori: noi in diversi casi abbiamo riscontrato che vengono rotti generando emissione di gas e un inquinamento devastante. Così anche gli oli esausti o i filtri delle macchine che spesso troviamo in campagna. Il nostro compito è quello di riportare nella legalità il circuito virtuoso della gestione dei rifiuti».

Ugo Calledda è tra i maggiori esperti in Sardegna per le indagini sul traffico di rifiuti: «La norma contestata è sempre il 452-quater che riguarda il traffico di rifiuti organizzato:si tratta di pratiche abusive e pericolose da parte di soggetti diversi dai produttori, al fine di risparmiare i costi ingenti dello smaltimento regolare».

