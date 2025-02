«Rifiuti? Paghi la Provincia» 

I rifiuti cominciavano a puzzare e qualche sindaco è dovuto correre ai ripari. È il caso di Villagrande, dove Alessio Seoni ha tagliato uno dei tre ritiri settimanali dell’umido per evitare di inasprire i costi del servizio alla luce della chiusura dell’impianto di compostaggio di Quirra. L’amministratrice straordinaria della Provincia dell’Ogliastra, Marzia Mameli, ha convocato per martedì i ventidue sindaci del territorio, per discutere dell’emergenza. C’è già una certezza: i costi del servizio di smaltimento lieviteranno: «Ma si tratta di un adeguamento al tariffario regionale e dunque prescinde dall’emergenza», tiene a precisare Mameli, che chiarisce i motivi della chiusura del sito: «È causata dalla rottura di un telone». Angelo Stochino, sindaco di Arzana, lancia la provocazione: «La Provincia è intervenuta in ritardo: si accolli i costi extra e compensi i Comuni».

La preoccupazione

Trasportare i rifiuti a Olbia anziché a Quirra ha costi differenti. Questione di distanze. «I costi saranno maggiori», conferma Seoni, che dopo una prima analisi ha dato una sforbiciata al servizio per provare a limitare il salasso. «È una prima soluzione adottata in via emergenziale. Proveremo a quantificare i costi con due giri anziché tre per capire quale sia il reale risparmio». L’impianto di Quirra è equidistante dai centri dell’Ogliastra dai 20 ai 40 chilometri. Le ditte che conferivano qui raggiungevano il sito con mezzi di piccola portata, mentre per Olbia devono utilizzare uno scarrabile al costo di 500 euro a viaggio. Stochino contesta i tempi d’intervento della Provincia: «Il danno al telone risale al 18 gennaio, la comunicazione della Provincia è del 3 febbraio». Nei giorni scorsi Franco Ammendola ha avanzato la candidatura del Consorzio industriale per la gestione dell’impianto di Quirra. Stochino interviene proprio su questo: «Se la Provincia non è in grado di garantire una gestione ottimale dell’impianto lo faccia fare al Consorzio industriale dell’Ogliastra che, in questi ultimi anni, sta dando prova di poter gestire problemi sovracomunali e gestisce in modo ottimale il depuratore consortile di tre Comuni importanti che nel periodo estivo hanno presenze pari a tutta la popolazione ogliastrina».

L’amministratrice

Marzia Mameli chiarisce con dovizia di dettagli i motivi della chiusura dell’impianto di Quirra: «I recenti eventi meteorologici avversi hanno causato la rottura del tendone che copriva il deposito dei rifiuti. Quello sostitutivo arriverà dall’estero e dunque contiamo che l’emergenza abbia tempi inferiori ai tre mesi annunciati». E sull’imminente aumento del tariffario puntualizza: «È un adeguamento obbligatorio al tariffario regionale, anche perché l’impianto aveva tariffe ferme da diversi anni. Erano difficili da accettare anche per il concessionario». Sulla proposta di Ammendola è chiara: «In questa fase non è prospettabile perché la Ciclat ha sottoscritto il contratto di proroga».

