Rifiuti, pagano anche i turisti 

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti a pochi metri dal mare del Sinis potrà essere pagato anche dai turisti. E non solo attraverso il pagamento della sosta lungo la costa ma anche tramite la tassa di soggiorno. È una delle novità dell’estate 2025 come emerso durante l’ultima riunione di Consiglio comunale in cui è stato approvato il nuovo regolamento dell’imposta.

La tassa di soggiorno

Rispetto agli scorsi anni i proventi del tributo verranno estesi anche alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. «La legge prevede anche questo, ma per poterlo fare era necessario modificare il regolamento - spiega il sindaco Andrea Abis - E così abbiamo fatto. Mi pare anche giusto, visto che i rifiuti che vengono prodotti lungo la costa sono tantissimi». Altra novità: la tassa si pagherà non solo i primi sette giorni di pernottamento, come è accaduto fino al 2024 ma fino a 14. «In teoria nelle casse del Comune dovrebbero entrare più risorse - spiega Abis - È pur vero che da noi la permanenza solitamente non supera una settimana».

Il bilancio

Il Comune ha approvato poi il bilancio di previsione 2025 per un totale di poco più di 15 milioni di euro. Grazie a 11 milioni e 854 euro il Comune garantirà i servizi fondamentali come gli aiuti per famiglie e anziani, i progetti per i giovani, l’istruzione, la mensa, l’asilo nido, lo sport, gli eventi culturali e la promozione turistica, le manutenzioni urbane e territoriali. La spesa presunta per le opere pubbliche per il 2025 ammonta invece a 4 milioni di euro. «Stiamo attuando attraverso interventi concreti, anno dopo anno, la visione di una cittadina che può e deve esprimere le grandi potenzialità di cui dispone e assumere in carico le necessità di cambiamento che, anche se inizialmente potrebbero non essere facilmente leggibili, sono sempre opportunità di miglioramento - ha spiegato il Abis - Nel 2025 proseguiremo e potenzieremo l’azione già intrapresa negli anni precedenti, con nuove e importanti opere pubbliche».

Le opere

È attesa entro i primi mesi dell’anno la chiusura di diversi importanti cantieri come quello della sala dei Giganti del museo civico. Previsti poi i lavori di riqualificazione urbana nelle piazze del centro storico e in via Amsicora per un totale di 351mila euro. In programma interventi nell’impianto sportivo di “Donna Annetta” per un totale di 150mila euro, la manutenzione di immobili inagibili del patrimonio comunale destinati a edilizia popolare per 550 mila euro e interventi di accessibilità nella spiaggia di Funtana Meiga per 325mila euro. Sempre durante l’ultimo Consiglio sono state approvate Tari, Imu e Irpef, che rispetto allo scorso anno sono rimaste invariate. Unica eccezione per i dehor permanenti: è stata ripristinata la tariffa vigente prima del periodo pandemico Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA