«Rifiuti, ora è un’emergenza» 

«L’abbandono dei rifiuti sta diventando un’emergenza. Cambieremo la comunicazione ai cittadini per cercare di migliorare la situazione».

A lanciare l’allarme durante l’ultimo Consiglio comunale è stata l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi rispondendo a un’interrogazione della consigliera di minoranza Maria Antonietta Vacca che aveva chiesto notizie sulle sanzioni emesse sulle zone più colpite dal fenomeno. Tra gli esempi citati da Vacca quanto succede attorno all’oratorio Santa Maria Goretti in via Seneca dove «quasi ogni giorno si trovano buste piene di tutto, la chiesa segnala ma non può conferirle. Serve più illuminazione e telecamere».

L’allarme

Così Piroddi non si è nascosta dietro a un dito. «Abbiamo lavorato molto sulla sensibilizzazione e su come si conferiscono i rifiuti, ma ci sono grossi problemi anche sulle regole basiche», le sue parole, «come il conferimento dell’umido, che a volte viene messo in buste di plastica, o del secco, spesso conferito in quelle dell’umido. E quando non viene ritirato il sacchetto c’è chi, invece di riportarlo dentro casa e smaltirlo bene, lo butta per strada o nei cestini. Nelle ecoisole gli addetti devono spesso sbloccare gli sportelli perché ci infilano di tutto. È un problema serio di inciviltà che va a discapito della maggioranza che segue le regole».

Una situazione decisamente peggiorata dopo che, a settembre, Comune e Gesenu hanno annunciato che non sarebbero state più ritirati i rifiuti conferiti in mastelli e sacchi diversi da quelli consegnati dalla ditta. «Si è scoperto che molte utenze non erano registrate», ha proseguito Piroddi, aggiungendo che il problema riguarda anche le attività commerciali. «Solo la polizia locale può multare ma stiamo lavorando perché ci affianchi soprattutto il venerdì, giorno del secco», ha detto.

Mille difficoltà

Sono in corso progetti di sensibilizzazione anche alla Cittadella Universitaria e nel campo rom; «quest’ultimo è partito bene» ha detto Piroddi, «ma quando non c’è il controllo continuo degli assistenti sociali, si torna al punto di partenza. Controllare ogni giorno ha dei costi non sempre sostenibili». Da alcuni verbali consultati dall’assessora con il Nogra, risulta che gli abbandoni avvengono di più dentro la città e gli autori spesso sono anche non residenti. Una donna di Cagliari, ad esempio, ha ricevuto ben due verbali da 1.000 euro ciascuno.

