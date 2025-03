Rifiuti, nuovo appalto da 86milioni 

Estensione del servizio porta a porta anche nell’agro, tariffa puntuale sulla frazione secca e il ritorno dell’operatore ecologico di quartiere. Dopo aver firmato una proroga di otto mesi per il servizio di igiene urbana il cui appalto è scaduto ormai da aprile scorso, l’Amministrazione comunale ha bandito mercoledì scorso la nuova gara con alcune novità rispetto al passato. Intanto la previsione di incrementare uomini e mezzi, grazie ad un capitolato di oltre 86milioni di euro.

L’emergenza estiva

Con una media di 24mila tonnellate di rifiuti all’anno, concentrate per la maggior parte nella stagione turistica, Alghero ha necessità di rinforzi. Gli operatori nel periodo invernale sono 90, mentre in estate diventano 120: un numero insufficiente per far fronte alle esigenze di una città turistica. Saranno, dunque, incrementati gli operatori di quartiere per la pulizia manuale di strade e marciapiedi e affiancheranno gli interventi meccanizzati.

Il ritiro dei rifiuti a domicilio riguarderà l’intero territorio, senza più distinzioni, spariranno le antiestetiche isole ecologiche di periferia, e, non ultimo, grazie ai contenitori con i sistemi R-feed, di riconoscimento dell’utenza e misurazione volumetrica del rifiuto secco, ognuno potrà pagare secondo quanto produrrà. E ancora, implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti da contenitori stradali “tramite il posizionamento di cestini gettacarte a bocca stretta ed ampia capienza, dotati di sistemi di compattazione e rilevazione soglie di riempimento”, fanno sapere dagli uffici comunali.

Centro storico

Nel centro storico il servizio verrà potenziato durante le festività e il periodo estivo. Infine gli ecobox, i contenitori dei rifiuti nascosti da una intelaiatura di legno e abbelliti con i fiori, in uso alle attività commerciali. Nel tempo le strutture si sono deteriorate, i fiori sono appassiti, contribuendo a creare una situazione di degrado. Senza contare che alcuni contenitori si trovano a ridosso dei monumenti, architetture di valore storico come le antiche mura, il Teatro civico, la Casa Manno, per citare alcuni esempi. Il Comune si è dotato di una squadra di vigili ambientali, proprio per verificare eventuali abusi sulle concessioni di spazi per i depositare i rifiuti di bar e ristoranti.

