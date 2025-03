Rifiuti, nuovo appalto da 49 milioni di euro 

Sette anni di contratto per un appalto da 49 milioni di euro: cambio della guardia da oggi alla guida del servizio di igiene urbana nei paesi dell’Unione dei Comuni Nora-Bithia, che affideranno la raccolta differenziata e le altre attività collaterali alla società Gesenu di Perugia. Pula , Villa San Pietro , Domus de Maria e Teulada proseguono dunque sulla strada della gestione condivisa di un servizio di primaria importanza come quello dell’igiene urbana: Sarroch, che ha rinnovato il contratto lo scorso anno con la De Vizia, continuerà a farlo in maniera individuale.

Le novità

Mezzi nuovi e dotati di gps, l’adozione della figura del Dec - deputata a vigilare sull’esecuzione del contratto - potenziamento dei servizi di base in vista dell’estate: i cambiamenti dovrebbero vedersi già nelle prossime settimane. Walter Cabasino, sindaco di Pula, spiega come le alte aspettative da parte dei quattro Comuni: «Abbiamo incontrato i vertici dell’azienda, ci aspettiamo un cambio di passo rispetto al passato, un territorio a vocazione turistica come il nostro necessità di particolari attenzioni soprattutto d’estate, non solo nella raccolta dei rifiuti, ma anche nella pulizia delle strade. Serviranno almeno dieci giorni di assestamento, ma chiediamo a tutti i cittadini, qualora ci fossero disservizi, di segnalarli per risolvere subito le criticità».

I controlli

Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria, si concentra sulla figura del direttore dell’esecuzione del contratto: «Sarà fondamentale per far sì che il capitolato venga rispettato e che siano garantiti tutti i servizi previsti. Abbiamo chiesto un’attenzione particolare al problema dei rifiuti abbandonati, con il quale nel periodo estivo dobbiamo fare i conti a causa dell’inciviltà dei visitatori pendolari, che frequentano le nostre spiagge ma non rispettano il territorio che li ospita».

Il decoro

Servizi mirati in vista dell’estate lo chiede anche il sindaco di Teulada, Angelo Milia: «Cura del verde e pulizia delle strade sono fondamentali per dare ai visitatori una immagine decorosa dei nostri paesi, per quanto ci riguarda abbiamo chiesto che, come avveniva lo scorso anno, vengano realizzate delle piccole isole ecologiche soprattutto per le spiagge come Tuerredda particolarmente lontane dal centro urbano. Questi primi mesi del servizio porteranno avanti un processo di transizione verso l’adozione della tariffa puntuale, che permetterà di ridurre la quantità di secco e di risparmiare sulla Tari».

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, sottolinea l’esigenza di servizi su misura in vista dell’estate: «Ci saranno isole ecologiche mobili per gli ingombranti e gli sfalci, a breve comunicheremo ai cittadini zone e giorni. Importante nel nuovo appalto sarà il ritiro di panni e pannolini, presto verranno inoltre consegnati i nuovi mastelli, e il grande contenitore per il conferimento degli sfalci».

