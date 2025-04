Rifiuti: nuovi mezzi per l'estate in arrivo 

Stagione turistica con il servizio di igiene urbana in proroga. Così l’assessorato all’Ambiente ha chiesto e ottenuto dalla Ciclat la messa in campo di nuovi mezzi, per affrontare meglio l’estate. Sono già arrivati sette nuovi mezzi costipatori da 35 quintali di carico, destinati alla raccolta dei rifiuti, una lava-cassoni, due veicoli industriali “porter”, due compattatori e tre spazzatrici. «Un piccolo ma significativo piano di miglioramento – commenta l’assessore Raniero Selva – che ci consente di ottimizzare gli interventi in previsione del periodo di maggiore pressione. Oltre al miglioramento dei servizi resi ai cittadini, si è accentuata l’attenzione alla maggiore sicurezza per i lavoratori», tiene a precisare. Di recente, infatti, i rappresentanti sindacali avevano avuto da ridire per il cattivo stato in cui versavano i mezzi in uso agli operatori ecologici. Questa sarà l’ultima stagione turistica con il servizio in regime di proroga. L’Amministrazione ha già pubblicato il nuovo bando con alcune novità rispetto al passato. Intanto l’estensione del servizio porta a porta anche nell’agro, poi una tariffa puntuale sulla frazione secca e il ritorno dell’operatore di quartiere. 86milioni di euro per otto anni di appalto. Restano le criticità legate all’uso degli ecobox, i contenitori dei rifiuti nascosti da una intelaiatura di legno e abbelliti con i fiori, in uso alle attività commerciali. Alcuni si trovano a ridosso dei monumenti, architetture di valore storico come le antiche mura, il Teatro civico, la Casa Manno. Non tutti vengono tenuti puliti e in ordine. Il Comune si è dotato di una squadra di vigili ambientali, proprio per verificare eventuali abusi sulle concessioni di spazi per i depositare i rifiuti di bar e ristoranti.

