Rifiuti, nuovi mastelli: si paga in base al peso 

Ad Assemini è in arrivo una rivoluzione che interesserà il servizio di conferimento dei rifiuti. I rappresentanti del Comune, affiancati da Ezio Orzes - responsabile della società Gesap che si sta occupando della progettazione del servizio -, hanno incontrato cittadini ed esercenti per spiegare il concetto intorno al quale ruoterà in futuro la raccolta dei rifiuti: «Più differenzi meno paghi». Tempistiche? Servirà un anno per affidare il nuovo appalto, aggiornare la banca dati degli utenti e arrivare alla tariffazione puntuale.

Maggiori novità

I nuovi mastelli, dotati di microchip e Gps, verranno associati alle utenze domestiche e non, consentendo di individuare il proprietario e di geolocalizzare il mastello. Per le utenze domestiche la maggiore rivoluzione riguarda il ritiro del secco che verrà effettuato ogni due settimane: «Lo scopo - ha spiegato l’assessora Alessia Meloni - è quello di responsabilizzare i cittadini a una raccolta sempre più attenta in modo che Comune e utenti possano usufruire delle premialità».

Nel centro urbano è previsto il potenziamento dello spazzamento: «Saranno aumentate le frequenze di quello manuale e meccanico ed esteso il servizio anche a strade che attualmente ne sono sprovviste. Verrà inoltre raddoppiato lo spazzamento nelle piste ciclabili», annuncia l’assessora.

Nelle campagne arriverà la “raccolta di prossimità” con l’utilizzo di Ecomobili che verranno fatte sostare in aree fisse in giorni e orari prestabiliti: «Il ritiro porta a porta nell’agro non è attivo. Chi risiede fuori dal centro abitato sono costretti a conferire secco e differenziata all’ecocentro. In questa maniera si alleggerirà il carico del centro di raccolta», prosegue Meloni

Gli obiettivi

Per risparmiare Assemini ambisce agli incentivi che farebbero risparmiare anche i cittadini più virtuosi e abbattere i rincari dello smaltimento. Negli ultimi anni il Comune ha beneficiato di una riduzione della tassazione pari al 25% per aver raggiunto l’80% di rifiuto differenziato. Ora l’Ente punta a far meglio: «Con la tariffazione puntuale lo sgravio sarà del 50% e se dovessimo raggiungere il 90% di differenziato potremmo addirittura ottenere una vantaggio economico pari al 75%», dice l’assessora Meloni. «Così la Tari beneficerebbe di una grossa riduzione».

Il peso

Il fine ultimo è quello della tariffazione puntuale: «È un sistema equo di gestione dei rifiuti - ha concluso Meloni - che calcola la tassa sui rifiuti in base alla quantità effettiva di indifferenziato prodotto da ogni utenza. In sostanza chi produce più rifiuti indifferenziati paga di più, e viceversa. Responsabilizzare i cittadini e incentivare la riduzione e la corretta differenziazione andrà quindi a vantaggio delle tasche del Comune e di quelle di cittadini ed esercenti».

Con la tariffazione puntuale ci sarà un costo fisso al quale si aggiungerà un costo variabile calcolato sulla base del numero di “svuotamenti” del contenitore contenente il rifiuto secco non riciclabile.

