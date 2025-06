Rifiuti, nuove regole e proteste 

Dallo scorso lunedì a Serramanna, come negli altri paesi serviti dal gestore Formula Ambiente, è stato intensificato il controllo sullo smaltimento dei rifiuti. I cittadini, informati sui canali social e da un volantino rilasciato in tutte le abitazioni, devono conferire la differenziata obbligatoriamente all’interno dei nuovi mastelli, pena il mancato ritiro. Già martedì però, sono sorte le prime lamentele da parte di alcuni cittadini che non si sono visti ritirare la carta, del tutto o solo parzialmente. «Le rimostranze sono giustificate e condivisibili. Come comunità stiamo facendo enormi passi in avanti per migliorare la differenziata, con notevoli risultati. È previsto che in caso di mancato ritiro, conferito correttamente, la ditta provveda entro 24 ore a risolvere la problematica segnalata colgo l’occasione per ricordare ai cittadini di segnalare sempre al numero verde 800774711 qualunque disservizio per poter ricevere un puntuale riscontro e risolvere il problema», interviene il sindaco Gabriele Littera.

«I contenitori forniti sono troppo piccoli per contenere il rifiuto accumulato in 15 giorni da una famiglia di quattro persone come noi e quindi utilizzo un altro bidone, ma il ritiro non è stato comunque fatto – racconta Mariangela Flutto, residente in via Mazzini –. Ho contattato il numero verde per chiedere chiarimenti e segnalare l’accaduto e l’impiegata ha preso nota dicendomi che non le risultava la possibilità di un nuovo ritiro, ma che in ogni caso mi avrebbe ricontattato per darmi conferma. Quando mi ha richiamato però mi ha detto che gli addetti al ritiro avevano fotografato il bidone aggiuntivo che non risulta idoneo, ma vogliono dei contenitori simili a quelli che ci ha fornito la ditta. Ma perché devo acquistarli io? – continua –. Oltretutto la mattina stessa ho parlato con un operatore ecologico che invece mi ha detto che sarebbe stato sufficiente esporre il contenitore con apposito codice a barre per l’identificazione e, accanto, quello aggiuntivo che sarebbe stato ritirato, l’esatto contrario di ciò che mi ha detto l’impiegata del numero verde». E c’è chi già si preoccupa di un simile disservizio in previsione del ritiro del secco o di altri rifiuti.

