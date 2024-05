Rifiuti, nuova tariffa e polemiche 

L’amministrazione comunale di Decimomannu ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della Tari puntuale. Sono previste importanti novità per i cittadini, su tutte la graduale riduzione del numero di ritiri della frazione secca: «Per quanto riguarda il secco oggi abbiamo 52 passaggi l’anno, nei prossimi sei mesi ce ne saranno 19 ma dovremo arrivare gradualmente a 26 annuali - commenta l’assessore a bilancio e programmazione Cristian Vargiu - questo è necessario non tanto per diminuire i costi quanto per non farli crescere».

La tariffa

La tariffa Tari si compone di parte fissa, relativa ai metri quadrati di superficie, e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti. La tariffazione puntuale una volta a regime andrà a incidere sulla parte variabile. È bene ricordare che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per i soggetti che occupano con o senza autorizzazione in maniera temporanea locali e aree pubbliche, incluse quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, è previsto un apposito tributo a tariffa giornaliera.Le polemiche sulla Tari sono state una costante di tutte le amministrazioni sin dalla sua istituzione nel 2014 e anche in questa occasione non sono mancate le critiche da parte della minoranza.

Le critiche

«Innanzi tutto specifichiamo che la tariffazione è a ritiro e non a peso - dichiara il portavoce Leopoldo Trudu - poi nei prossimi mesi ci saranno 19 passaggi ma chi pagherà gli eventuali passaggi a vuoto, l’amministrazione o il cittadino? Inoltre siamo sicuri che ad oggi tutti gli utenti iscritti alla Tari abbiano ricevuto il mastello? E per i non iscritti? In paese abbiamo da tempo una parte dei cittadini non iscritta, abbiamo pensato anche a loro?Inoltre non abbiamo gradito l’inversione di tendenza sugli aumenti Tari. Negli ultimi anni abbiamo avuto sempre una leggera diminuzione e invece adesso questo trend sta cambiando».«È un adeguamento normativo, non una scelta della Giunta – dice la sindaca Monica Cadeddu - dobbiamo puntare sulla riduzione della frazione secca e consolidarla nel tempo per avere vantaggi tangibili. Decimo è già un paese virtuoso ma si può e si deve migliorare. Meno secco significa non solo risparmio economico ma anche notevoli benefici all’ambiente».

