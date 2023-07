Rifiuti, nuova gestione sotto accusa 

C’è qualcosa che non va nella raccolta dei rifiuti a Gonnosfanadiga. Nel mirino di sindaco e cittadini c’è la Tecknoservice, la ditta che gestisce il servizio. Critiche anche sui social, dove negli ultimi tempi vengono contestati i calendari e le modalità per il ritiro dei rifiuti.

Il Comune

«Non stanno garantendo i servizi che hanno promesso». Il sindaco Andrea Floris si fa portavoce di un malcontento diffuso tra i cittadini che da tempo chiedono di avere un calendario annuale, mastelli nuovi e sacchetti per poter effettuare la raccolta differenziata.

«Sono molto seccato per quanto sta accadendo – spiega Andrea Floris – siamo già nel mese di luglio e dobbiamo constatare una serie inspiegabile di ritardi per quanto riguarda la definizione dei calendari e la distribuzione delle buste che sono ancora ammassate nell’ecocentro. Spero vivamente che non si deteriorino».

Gli incontri

Qualche tempo fa dopo aver definito l’appalto del servizio erano stati programmati anche alcuni incontri con i cittadini. «Si era parlato di programmare quattro appuntamenti – ricorda il primo cittadino – incontri importanti, pensati per consentire alla popolazione di conoscere le nuova modalità per il ritiro dei rifiuti. Purtroppo dobbiamo constatare che questo non è avvenuto e la situazione sta diventando davvero insopportabile».

Le richieste

Il sindaco di Gonnosfanadiga racconta di aver contattato diverse volte i responsabili dell’azienda che ha vinto l’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti. «Mi hanno spiegato che per quanto riguarda il ritiro del secco ci sarebbe stato ogni quindici giorni. Noi però non siamo d'accordo, vogliamo che prima il meccanismo di raccolta entri a regime. Inoltre bisogna spiegare il funzioamento alla popolazione e poi iniziare, ma non in questo modo e soprattutto non durante l'estate. Farò valere i diritti della popolazione e si arriverà alla raccolta quindicinale solo quando tutto sarà chiaro. La responsabilità dei disservizi non è nostra. Spero soltanto che questo problema venga risolta in tempi brevi perché ci sono troppo disagi per i cittadini di Gonnosfanadiga».

L’azienda

Dalla Tecknoservice, contattata telefonicamente, fanno sapere che ci sarà presto un incontro: «Lo faremo a breve e riusciremo a metterci d’accordo».

RIPRODUZIONE RISERVATA