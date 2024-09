Rifiuti, non tutto è da buttare 

Agli inizi degli anni Duemila era diventato un business per i privati, con la nascita di decine di mercatini dell’usato nei quali un commerciante guadagnava rivendendo oggetti usati o inutilizzati. Oggi invece è diventata una necessità pubblica.

A Nuoro col Pnrr arriverà il centro del riuso pubblico. Centosettanta metri quadrati che nasceranno a Pratosardo, negli spazi dell’ex Mattatoio. La missione è produrre meno rifiuti possibili. Ingombranti e raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutto, o quasi potrà riprendere vita. Chi vuole può portare un oggetto e lasciarlo a qualcun altro, lo riavrà gratuitamente e lo riutilizzerà. Dare una nuova vita a oggetti che per alcuni sono da buttare e per altri hanno un valore enorme, con l’obbiettivo di produrre meno rifiuti.

Il bando

Il nuovo progetto è legato al bando che prevede anche l’installazione delle isole ecologiche interrate nel centro città, in maniera da rendere più efficiente la raccolta differenziata dei locali commerciali nel centro storico. Il riuso a Pratosardo avrà un grande spazio dedicato e organizzato. Il bando è già pubblicato dal Comune di Nuoro, con scadenza delle offerte ad ottobre, ed è diviso per lotti, che nel secondo appunto prevede proprio l’iniziativa per accelerare sulla raccolta differenziata. Una notizia che arriva quando, nelle case dei nuoresi, bussa la bolletta Tari. La tassa sui rifiuti per la prima volta arriva compresa della tariffa puntuale, basata non più sul solo numero di componenti del nucleo familiare e dei metri quadri della casa, ma su quanti rifiuti indifferenziati si producono. Se si supera la soglia di conferimenti (16 quelli compresi ogni anno), si paga in più. Per molti la bolletta è rimasta invariata, per altri è aumentata proprio a causa dell’indifferenziato, rifiuto che non è possibile riciclare.

Il mercatino

Quello che nascerà a Pratosardo sarà un vero e proprio mercatino dell’usato. Ma ogni bene sarà gratuito. Complessivamente il Centro del riuso occuperà un'area di 135 metri quadrati, più un’area esterna di 490 metri quadri, con area espositiva, accettazione e registrazione beni. All’interno ci sarà anche un’area per il rimessaggio e le riparazioni, l’area deposito e magazzino e i servizi igienici.

«Si tratta di un progetto – spiega il direttore di è-comune, l’ingegnere Francesco Serra – che vuole abbattere la produzione di rifiuti. Abbiamo un servizio simile già nell’ecocentro a Funtana Buddia, ma non è dotato di questo tipo di organizzazione». Nel nuovo Centro del Riuso, aperto anche il sabato e la domenica, potranno essere messi in ricircolo oggetti dismessi di vario genere come computer, biciclette, elettrodomestici, componenti elettronici o di varia ferramenta, infissi, sanitari, abbigliamento, mobili, articoli di produzione industriale o manufatti in generale. La zona espositiva e il piazzale saranno il cuore del “mercatino del riuso” e si faranno gli scambi o gli acquisti dei materiali riutilizzabili.

