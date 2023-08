Rifiuti non ritirati, scoppia la protesta 

Decine di bollini rossi con la scritta “sacchetto non conforme”. Questa la sorpresa trovata ieri mattina da tantissimi utenti nel momento di riportare dentro casa il mastello del secco che nopn è stato svuotato dagli operatori di Gesenu perché considerato “irregolare”.

Le proteste

Immediate le proteste scoppiate tra le vie e sui social: «Cosa significa “non conforme”?», si chiede Benedetta Carrus, studentessa in affitto in via San Gottardo. «Io e le mie coinquiline abbiamo usato una busta del supermercato, e non ci hanno svuotato il mastello perché il sacchetto non andava bene, secondo quanto riportato nel bollino. Ma noi, quando finiamo le buste grigie, usiamo quasi sempre quelle dei market ed è la seconda volta che non le accettano. La prima volta è successo un anno fa, poi però abbiamo continuato ad usarle per il secco e ce l’hanno sempre ritirato. Perciò non capiamo perché stavolta no. Quali sacchetti dobbiamo usare? Lo spieghino bene».

Regole e dubbi

Il problema dei mastelli non svuotati crea maggiori disagi a chi abita in case piccole. Come Marcello Puddu, che vive in via del Redentore: «È capitato che avessi sbagliato io a conferire. Ma stavolta qual è il motivo? Molti qui usano i sacchetti del market per il secco, molte volte lo ritirano, altre no. Stavolta è successo a tanti. Abito in un appartamento di 35 metri quadri e sono costretto a tenermi in casa la busta col secco al suo interno per altri giorni». Il suo dilemma è: «Cosa devo fare? Svuotare tutto il contenuto in un’altra busta?».

L’appello

Da qui la richiesta che vengano chiarite una volta per tutte le modalità di conferimento. «Noi ce la mettiamo tutta a fare bene la raccolta differenziata e a quanto pare siamo anche virtuosi, così dicono le statistiche», dice Margherita Argiolas, abitante di via Giulio Cesare, «ma spesso le regole non sono chiare e quindi succede che ci ritroviamo con dei bollini rossi sui sacchetti e a dover riportare dentro casa la spazzatura. Il che non è il massimo, soprattutto d’estate con il caldo che accentua l’odore sgradevole dell’immondizia».

Gesenu

Contattata, per il momento Gesenu non replica. L’azienda perugina si limita solo a far sapere che, concordemente con l’amministrazione, fornirà «tutte le informazioni e le indicazioni opportune tramite comunicati ufficiali a stampa, social e piattaforme di comunicazione come l’app Junker, nelle prossime ore».

RIPRODUZIONE RISERVATA