Rifiuti non ritirati: proteste e polemiche 

A San Gavino cresce il malcontento dei cittadini per la raccolta dei rifiuti e le nuove modalità di conferimento, giudicate poco chiare e complicate. Nell’ultimo ritiro della frazione del secco, molti mastelli non sono stati svuotati perché i rifiuti risultavano “non conformi”, provocando forte irritazione fra i cittadini, soprattutto perché il prossimo appuntamento utile è fissato tra due settimane. «Siamo davvero arrabbiati», sbuffa Vanessa Aru: «Abbiamo lavori in corso e rifiuti accumulati, e durante la nostra assenza per il viaggio di nozze il secco non è stato raccolto. La situazione è insostenibile, il cortile è pieno di rifiuti». Per Lorenzo Argiolas «servono chiarezza, educazione e sensibilizzazione: i cittadini rispettano le regole e fanno la loro parte. Perché i mastelli sono così piccoli e perché complicare procedure che dovrebbero essere semplici? Chi amministra deve ascoltare e trovare soluzioni pratiche, garantendo servizi adeguati».

L’interpellanza

La questione sarà discussa in Consiglio comunale grazie a un’interpellanza presentata dai cinque esponenti della minoranza: Nicola Ennas (primo firmatario), Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa e Angela Canargiu. Ennas sottolinea che l’incontro tra amministrazione, ditta incaricata e cittadini non è stato sufficiente né esaustivo». Per Casu l’assenza di informazioni genera irritazione: «Sarebbe stato opportuno ridurre la quota comunale della Tari, dando un segnale di comprensione verso chi contribuisce attivamente alla differenziata, che raggiunge l’85 per cento».

La replica

L’assessore delegato Fabio Orrù difende le scelte dell’amministrazione: «Con l’introduzione della tariffazione puntuale i comportamenti virtuosi saranno premiati e contribuiranno a contenere gli aumenti della Tari. Le criticità derivano in larga parte da conferimenti non corretti: rifiuti non adeguatamente differenziati, quantità superiori al volume del mastello e utilizzo di sacchi o contenitori non conformi. Per questo alcuni conferimenti non sono stati raccolti. E da oggi in avanti – aggiunge l’assessore – i rifiuti non conformi non verranno più ritirati».

