Rifiuti non ritirati, esplode la protesta 

A Quartucciu sta succedendo qualcosa di insolito: molti cittadini denunciano comportamenti «poco ortodossi» nella raccolta differenziata, descrivendo «situazioni al limite dell’assurdo» che sembrano sfuggire al controllo. Qualcuno lo definisce «il venerdì nero», sottolineando che «il secco per Econord non va mai bene e le strade sono piene di buste non ritirate».

Le proteste

Secondo alcune testimonianze, gli operatori della nettezza urbana sembrano essersi trasformati in «giustizieri», agendo con eccessi di zelo e comportamenti – a detta di alcuni utenti quartuccesi - discutibili. C’è chi li ha visti ispezionare minuziosamente i sacchetti senza la presenza della polizia municipale, forse per smascherare chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Altri, invece, riportano di aver assistito a scene surreali, con qualcuno non meglio identificato che avrebbe preso a calci i sacchi dell’immondizia non ritirati facendoli esplodere e spargendo la spazzatura ovunque.

«La raccolta differenziata è un dovere civico, e nessuno ne discute l’importanza. È fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente ed è una pratica che va insegnata anche alle nuove generazioni. Questo però non giustifica in alcun modo atteggiamenti arbitrari e irrispettosi da parte di chi è incaricato del servizio», dice Luigi Spiga, un altro residente arrabbiato.

Il nodo

«Il problema è che nei mastelli condominiali restano anche le buste di chi ha differenziato bene. In via Solarussa non viene ritirato da oltre un mese ed esiste anche la possibilità che chiunque di passaggio butti altre buste dentro», ha aggiunto un residente nel centro storico, «a me l’hanno ritirata però non è possibile tenersi in casa dei rifiuti che ritirano una volta a settimana. Venerdì scorso hanno lasciato per strada una decina di buste messe fuori da DomusArT».

E non finisce qui. Un altro episodio che ha creato malumore riguarda la chiusura – definita «inspiegabile» – di via Pertini, il lunedì pomeriggio, dopo il mercatino settimanale. «Nonostante le pulizie stradali siano già terminate da ore, i residenti si trovano ancora impossibilitati a percorrere la via con le proprie auto, bloccati da barriere inspiegabili», lamenta un abitante della zona.

Il Comune

L’assessore Walter Caredda replica: «I vigili e il personale dell’azienda faranno i controlli delle buste per accertare la non conformità, la modalità di conferimento sono abbastanza chiare nell’ecobolario e nel calendario consegnato agli utenti. Dal controllo si accerterà se hanno sbagliato i cittadini o l’operatore».

