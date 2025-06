Rifiuti non ritirati, disservizi e polemiche 

Malumori e proteste per il mancato ritiro della frazione indifferenziata dei rifiuti. A generale il disservizio, non generalizzato, è stato il mancato ritiro del secco che sarebbe stato esposto al di fuori dei mastelli appositi, giudicati da tanti piccoli e insufficienti, o contenuto in recipienti diversi da quelli in dotazione.

«Il secco non è stato ritirato – dice il sindaco Gabriele Littera – perché esposto, senza mastello, con bidoni diversi da quelli forniti, con contenuti non conformi o in quantità eccedente rispetto al mastello previsto». Insomma: coloro che si sono visti lasciare i rifiuti sulla porta di casa non avrebbero rispettato le regole dettate dal nuovo appalto dei rifiuti, che mira a ridurre il più possibile la frazione indifferenziata. «Le regole sono state comunicate da tempo e ribadite più volte – aggiunge Littera – perché è importante produrre meno secco? Per l’ambiente: il secco finisce in discarica o negli inceneritori, generando inquinamento. E poi per i costi: lo smaltimento del secco costa molto e ricade sulla bolletta Tari. Siamo tenuti a raggiungere percentuali minime di raccolta differenziata in modo da ottenere premialità e risorse. Produrre meno secco significa più attenzione, rispetto e senso di responsabilità condivisa».

