Rifiuti, niente rimborsi ai cittadini 

L’equazione sembra semplice ma non è scontata. Chi gestisce l’impianto di smaltimento dei rifiuti rimborsa migliaia di euro ai Comuni che, al posto di risarcire a loro volta chi la Tari l’ha pagata, decidono di spendere quei soldi in altro. Certo, la legge non impone il risarcimento ai cittadini, cosa che invece fa logica e buonsenso.

La cautela

E così sembra proprio che neppure una fetta di quel milione 230mila euro ridistribuito dal Consorzio industriale alle amministrazioni civiche che conferiscono nell’impianto di Masangionis si tradurrà in un ristoro per cittadini che nel 2023 hanno pagato il servizio sulla base di tariffe “piene”. Gli amministratori di Oristano, che nell’elenco risulta il maggior creditore con 280mila euro di ristoro, si riservano di valutare eventuali premialità «in un successivo momento», come spiegato dall’assessore al Bilancio, Luca Faedda. Ma anche l’Unione del Sinis e le amministrazioni di Arborea e Bosa restano caute.

Il rimborso

Il finanziamento di 10 milioni di euro, concesso al Nucleo industriale dalla Regione lo scorso febbraio, ha permesso di abbattere il costo del servizio di smaltimento nella misura di 82,79 euro a tonnellata per il secco e di 1,68 euro a tonnellata per l’umido. «Gli effetti - si leggeva nel comunicato diramato dall’Ente - trovano immediata ed integrale applicazione a vantaggio di tutti i Comuni e di riflesso sui cittadini in quanto si tratta di una mera partita di giro».

L’aumento

Per i sindaci, in realtà, la vera “missione” è riuscire a contenere gli aumenti. «Senza l’intervento della Regione saremmo andati incontro ad un significativo innalzamento delle tariffe», spiega il sindaco di Cabras, Andrea Abis che è anche presidente dell’Unione dei Comuni di cui fa parte Baratili San Pietro. Per le due amministrazioni la compensazione è di poco inferiore ai 70mila euro (la maggior parte per la cittadina lagunare). «Nel 2023 il costo del servizio è lievitato al punto che il Comune di Cabras ha dovuto integrare le imposte con 250mila euro di risorse proprie - aggiunge il primo cittadino - solo l’adeguamento Istat è costato 100mila euro». E poi ci sono le indicazioni di Arera che prevede la possibilità di un aumento massimo del 7,09%. «Il rimborso - assicura Abis - come prevede la norma, sarà reinvestito nel servizio di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda le tariffe appena approvate, abbiamo fatto il possibile per contenere gli aumenti: si parla di circa 10 euro all’anno».

Il ristoro

Ad Arborea già nei mesi scorsi il tema rifiuti aveva innescato polemiche: l’amministrazione comunale aveva lasciato l’Unione del Terralbese per gestire autonomamente il servizio, ma per le famiglie numerose i bollettini relativi al 2023 si erano rivelati salatissimi. «Il ristoro di circa 31.000 euro restituito dal Cipor è obbligatoriamente inserito nella formulazione del piano economico e finanziario 2024-2025 da cui scaturiscono le tariffe per i cittadini - osserva l’assessora all’Ambiente, Antonella Cenghialta - l’importo mitiga in parte gli incrementi registrati a livello nazionale come l’adeguamento Istat e le minori entrate derivanti dalla vendita dei valorizzabili come carta, plastica e vetro, per cui si registra un calo degli introiti di circa 50.000 euro». Improbabile, insomma, un eventuale “bonus” per i cittadini.

Le premialità

La musica non cambia a Bosa, dove il rimborso è stato di circa 66mila euro. «Cercheremo di limitare per quanto possibile l’impatto delle variazioni di costo sulle singole utenze rispetto agli anni precedenti - è l’impegno del neo sindaco Alfonso Marras - Le eventuali variazioni di tariffa, in fase di elaborazione, saranno ragionevolmente controbilanciate dalla premialità riconosciuta all’Ente in ragione degli importanti risultati raggiunti con la differenziata».

RIPRODUZIONE RISERVATA