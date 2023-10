Rifiuti nella villa abbandonata: il cortile è una discarica 

Non bastavano strade, piazze e marciapiedi. Adesso la nuova moda è gettare i rifiuti nei cortili ma anche all’interno, quando è possibile, delle vecchie case abbandonate. Dimore storiche che continuano perdere dignità, ricordo di un tempo che fu, trasformate in discariche dove buttare buste, ingombranti, mobili e così via.

Basta vedere cosa succede alla bellissima villa in via Brigata Sassari. Nelle colonne della facciata principale si vedono ancora gli antichi fregi. Qualcuno però ha buttato giù i pannelli che coprivano le parti crollate per gettarvi dentro di tutto. E così il cortile dove in barba al degrado un fiore cresce rigoglioso, è trasformato in un immondezzaio. «Fa male al cuore vedere queste cose» dice una donna che si ferma per osservare la villa, «quando la vedo capisco che questa casa potrebbe avare una nuova vita mantenendo il suo antico splendore. Sarei interessata ad acquistarla e spero di riuscire a trovare i proprietari».

E i rifiuti sono disseminati anche all’ingresso e nel cortile di Villa Fadda in via Marconi, dove cresce di nuovo rigogliosa la vegetazione e nell’ex distilleria Capra in piazza Santa Maria solo per citare alcuni esempi.

