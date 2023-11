«Rifiuti nel vialetto, serve maggiore cura»  

Più cura per il vialetto di piazza Settimio Severo. Lo chiedono gli abitanti della zona che si trova nella periferia della città. «La vegetazione sta crescendo a dismisura, comprese le erbacce, e c'è chi abbandona buste e cartacce», dicono i residenti, che si appellano al Comune affinché provveda a fare una manutenzione costante. Un'altra richiesta riguarda l'albero di palma: alcuni rami sono diventati secchi e cadono sul terreno del giardinetto. Intanto otto palme sono state ripulite proprio dai rami secchi, in via Porto Botte.

