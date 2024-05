Rifiuti nel verde, il sindaco: «Chi sa e tace è complice» 

Lungo la passerella che collega la strada per il parco Perda de Pibera alla storica chiesa di Santa Severa, a Gonnosfanadiga, sono stati scoperti rifiuti di vario genere in un’area di alto valore per il patrimonio naturale e culturale della zona.

A darne notizia è il sindaco Andrea Floris, il quale ha espresso la propria indignazione attraverso i social, pubblicando, insieme a una foto dei rifiuti accumulati lungo il fiume, un commento di condanna nei confronti di chi mette in atto simili comportamenti. «Durante un sopralluogo con l’ingegnere che sta predisponendo il progetto per il secondo lotto di lavori sul rio Piras, ecco cosa abbiamo trovato in corrispondenza dell’attraversamento all’altezza di Santa Severa. Noi possiamo voler sistemare il territorio, ma fintanto che gli incivili, anzi delinquenti ambientali, usano l’ambiente come discarica, non ne verremo mai a capo. Vergognoso. Chi sa e non parla né è complice!».

Tra i rifiuti abbandonati lungo il corso del rio Piras, si possono trovare resti di lavorazioni provenienti da interventi di edilizia, quali mattoni, ciottolame, tegole, plastiche, mattonelle, resti di sanitari, e molti altri altri materiali come porzioni di muro in cemento armato. Tra i rifiuti, poi, è possibile notare anche scarti di quello che potrebbe essere un pranzo o una cena: gusci di ricci e frutti di mare.

