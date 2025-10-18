VaiOnline
San Gavino.
19 ottobre 2025 alle 00:31

Rifiuti nel piazzale dopo il mercatino: polemica in Comune 

Proteste e disagi al mercatino settimanale di San Gavino. L’appuntamento, che si svolge nel grande piazzale di fronte all’ospedale, richiama tantissime persone e 85 ambulanti che vengono da tutta la Sardegna.

Venerdì a causa del mancato ritiro dei rifiuti per lo sciopero nazionale dei netturbini non sono mancate le lamentele raccolte dalla polizia di molti ambulanti che si sono rifiutati di portarsi a casa la spazzatura accumulata dopo un’intensa giornata di lavoro, «anche perché – hanno fatto notare – paghiamo la Tari proprio per avere il servizio di raccolta». Così fino a ieri diversi cumuli di rifiuti sono rimasti accatastati in diversi punti del capannone del piazzale.

La polemica anima la politica locale: «Visto lo sciopero nazionale ampiamente pubblicizzato nel giorno del mercatino - rimarca il consigliere Nicola Orrù - si è creato un grande disagio per ambulanti e commercianti che non hanno potuto conferire i rifiuti derivanti dalla giornata lavorativa, credo che il sindaco e l’assessore di competenza Fabio Orrù avrebbero potuto e dovuto organizzare un ritiro alternativo in modo da evitare che i rifiuti rimanessero nel piazzale del parcheggio fronte ospedale. Come al solito la poca organizzazione, nonostante il preavviso dello sciopero, ha evidenziato le scarse capacità di questa amministrazione». Non risparmia critiche il consigliere Nicola Ennas: «La questione rifiuti è una questione prioritaria, ma affrontata con troppa flemma da questa Giunta, si aggiunge alle criticità note dell’ecocentro e del porta a porta, il problema ormai consueto dei rifiuti provenienti dal mercatino settimanale di fatto non viene governato: lo stato di degrado non può più essere accettato passivamente. Bisogna trovare una soluzione che non gravi sui contribuenti locali, per esempio, aprire un’isola ecologica sul posto dove a fine giornata i commercianti conferiscono in maniera differenziata i rifiuti. L’amministrazione deve farsi carico di affrontare e risolvere il problema che nella bonifica dei luoghi diventa un costo per i sangavinesi».

Ma il sindaco Stefano Altea minimizza: «I disagi sono stati per gli ambulanti, che si sono lamentati con la polizia locale, la quale ha avvisato che non ci sarebbero stati i cassoni e che avrebbero dovuto portarsi dietro i rifiuti. I cumuli rimasti sono stati ritirati ieri mattina: si è trattato di uno sciopero nazionale». Sul problema interviene anche Bebo Casu: «Se la macchina della differenziata si ferma un solo giorno ci rendiamo conto di quanto sia importante. Speriamo che i dipendenti della ditta che offre il servizio possano risolvere la loro vertenza al meglio». ( g. pit. )

