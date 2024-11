Rifiuti nel parco, la rabbia dell’assessore 

Ogni venerdì mattina il parco di via Guspini si presenta pulito e curato, ma basta solo un fine settimana per trasformarlo in discarica. Il sabato sera, infatti, i giovani si radunano per bere lasciando una scia di rifiuti: bicchieri di plastica, lattine, bottiglie vuote e sporcizia disseminata tra le panchine, i giochi e gli alberi. È un circolo vizioso che i residenti di questa zona denunciano ormai da tempo, stanchi di passeggiare in uno spazio verde che, nonostante le pulizie settimanali del Comune, viene regolarmente deturpato da comportamenti incivili.

«Il problema è culturale – dice l’assessore all’am,biente Walter Caredda -. Molti non capiscono che i rifiuti rimangono lì e qualcuno deve pagarne la rimozione, e quel qualcuno siamo tutti noi», afferma con una punta di rammarico. «C’è una mancanza di rispetto per il bene pubblico, come se fosse scontato che qualcun altro si occupi della pulizia», aggiunge l’assessore.

