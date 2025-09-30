Rifiuti, nel mirino il nuovo servizio 

La ditta incaricata per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani è sempre la “Formula ambiente”. I servizi però diminuiscono mentre i bollettini Tari saranno più pesanti dello scorso anno. Una contraddizione che fa storcere il naso non solo ai cittadini ma anche a qualche amministratore comunale. Con il timore che l’abbandono dei rifiuti nelle campagne possa aumentare.

Nuovo appalto

Parte il nuovo appalto per la raccolta differenziata nell’Unione del Montiferru e Alto Campidano, una delle più virtuose nell’Isola con oltre l’80% di rifiuto riciclato. Durerà sette anni, per un totale di 17 milioni di euro. Undici i centri Mentre coinvolti: Bauladu , Bonarcado , Cuglieri , Milis , Nurachi , Santu Lussurgiu , Scano Montiferro , Seneghe , Sennariolo , Tramatza e Zeddiani .

Le novità

La principale novità riguarda la riduzione della frequenza della raccolta del secco, da settimanale a quindicinale. Un modo per incentivare le famiglie a porre maggiore attenzione al riciclo dei rifiuti domestici in vista della futura tariffa puntuale che l’Unione intende sperimentare il prossimo anno.

Il presidente

Ma perché aumenta la tariffa? «Sono più alti tutti i costi – spiega Diego Loi, presidente dell’Unione – dalla benzina per i mezzi al personale qualificato che scende in campo fino al materiale utilizzato per la raccolta. Voglio sottolineare però che le tariffe vengono predisposte dai Comuni». Ma, secondo Loi, «Solo producendo meno rifiuti è possibile ricevere le premialità della Regione, ciò significa vantaggi per i cittadini. Nei prossimi mesi possiamo avere i primi risultati».

Le polemiche

Franco Frongia, consigliere comunale di minoranza a Milis, precisa: «Tempo fa l’amministrazione comunale parlava di potenziamento del servizio di raccolta domiciliare invece non solo è stato tagliato, ma dobbiamo anche pagare di più, circa il 30 per cento. Spero che il secco non finisca nelle campagne».

«Ben venga un passaggio in meno per incentivare i cittadini a produrre meno rifiuti, speriamo però che non ci siano sorprese nelle periferie dei Comuni – incalza il sindaco di Bauladu, Ignazio Zara – Nel nostro paese i mastelli ancora non ci sono per tutti. Il materiale che la ditta ha consegnato non era per noi, infatti non è bastato e “Formula Ambiente” dovrà organizzare un’altra giornata per le consegne. Potranno essere utilizzati per ora i mastelli vecchi».

«I cittadini si lamentano perché secondo loro il ritiro del secco due volte al mese è troppo poco, ma è anche vero che è questione di abitudine – precisa la sindaca di Seneghe, Albina Mereu - Sugli aumenti le lamentele ci sono, ma nel nostro caso sono veramente irrisorie». Claudio Pinna, sindaco di Zeddiani: «Capisco che venga visto come un disservizio, visto che ci sono rincari e meno ritiro dei rifiuti, ma l'obiettivo è raggiungere importanti percentuali di differenziata per poi avere premialità e bollette meno care».

