Rifiuti nel cestino, multato il responsabile  

Ha abbandonato i rifiuti di casa in un cestino di via Cagliari: un uomo residente a Capoterra, dopo essere stato identificato grazie alle immagini registrate dalle telecamere del Comune, è stato sanzionato dalla polizia locale. A segnalare la presenza del sacchetto all’interno del cestino è stato il personale della Teknoservice: per la centrale operativa dei vigili, che controlla tutte le telecamere del territorio, è stato facile risalire al responsabile.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come gesti simili non possano più essere tollerati: «Ribadiamo con assoluta fermezza che a Capoterra vige la tolleranza zero. Chi inquina, deturpa o compromette il decoro urbano non offende solo l’ambiente, ma manca di rispetto all’intera collettività e al lavoro degli operatori che ogni giorno garantiscono pulizia e ordine nel territorio. Nessuno rimarrà impunito di fronte a comportamenti che violano la legge e ledono il bene comune». (i. m.)

