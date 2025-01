Rifiuti nel canile lager, avviso ai proprietari: «Bonificate il terreno» 

Toccherà al proprietario della struttura dove madre e figlia tenevano 223 cani in condizioni critiche, rimuovere l’enorme quantità di rifiuti che le due donne avevano accumulato negli anni dentro e fuori l’edificio nelle campagne di Santu Lianu.

Lo stabilisce l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Graziano Milia che intima «di procedere alla totale rimozione, al recupero e allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area», e di «comunicare al settore Ambiente e al Comando di Polizia locale le modalità e i termini con cui si procederà alla bonifica che dovrà essere completata entro venti giorni dalla notifica dell’ordinanza». In caso contrario si procederà con l’esecuzione in danno del provvedimento, con il recupero delle somme anticipate dal Comune.

Sulle due donne, che avevano da tempo uno sfratto esecutivo, pende la denuncia per abbandono illecito di rifiuti oltre che per maltrattamenti di animali e lo scorso ottobre con un grosso dispiegamento di forze era stato effettuato lo sgombero delle inquiline e degli animali. Fino ad allora nessuna si poteva avvicinare per la presenza dei cani. Ma nell’ordinanza si contesta che «il proprietario dell’immobile era a conoscenza dell’abbandono dei rifiuti nella sua proprietà e non ha fatto niente per contrastarlo per lo meno con una denuncia alle autorità competenti, che invece è stata formalizzata solo il 31 luglio dell’anno scorso». Detto questo, «le spese per la rimozione dei rifiuti, anche dentro l’abitazione come richiesto dal proprietario, non possono essere poste a carico del Comune».

