Rifiuti, nel 2026 Tari in aumento del 6% Le nuove tariffe approvate in Consiglio 

Sale del 6% a Serdiana la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Per il 2026 il costo del servizio sarà di 302.799 euro, circa 18mila euro in più rispetto al 2025. Le nuove tariffe sono state approvate all’unanimità nell’ultima seduta del Consiglio comunale. A determinare l’aumento, l’aggiornamento del piano economico finanziario secondo il metodo tariffario definito da Arera, l’autorità nazionale di regolazione dell’energia. La tassa potrà essere pagata in tre rate con la prima in scadenza il 31 agosto e l’ultima il 31 dicembre. Possibile pagare anche in un’unica soluzione entro la fine dell’anno. L’aumento dei costi sarà distribuito tra tutte le utenze private e commerciali in base ai metri quadri degli immobili e alla tipologia di attività. Per legge, l’intero costo del servizio di raccolta e smaltimento deve essere coperto dal gettito tributario. C’è però una buona notizia: l’aumento potrebbe essere sterilizzato dai contributi della Regione che ha stanziato 45 milioni di euro per il prossimo triennio.

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