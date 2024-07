Rifiuti nei parchi, incivili nel mirino 

Parchi e giardinetti di Monserrato presi di mira dagli incivili. Basta farsi un giro nelle aree verdi della città per trovare cartacce, bottigliette di plastica e di birra gettate per terra. In molti chiedono maggiori controlli. Un caso emblematico è quello del Parco Magico di via dell'Argine, punto di ritrovo di tanti genitori con bambini. Un’oasi attrezzata con panchine, fontanelle e cestini che però evidentemente non tutti usano: in molti punti ci sono rifiuti sparsi, bottigliette, fazzolettini e bustine con deiezioni canine.

Le proteste

«Uno spettacolo indecoroso, un'area deturpata da chi non rispetta l'ambiente ma anche chi questi posti li frequenta per rilassarsi o far giocare i bambini», lamenta Claudia Sestini, che abita in zona e spesso va a prendere un gelato con il figlio di tre anni, «c'è chi dopo aver mangiato un gelato butta a terra la carta che lo avvolgeva con la scusa che magari i cestini in quel momento sono pieni. Ci sono le telecamere, ma visto che c'è menefreghismo occorre far pattugliare frequentemente il parco dalla polizia locale o comunque risalire tramite le telecamere a chi riduce a letamaio il prato», dice la donna.

Non va meglio nel parchetto in cemento di via Galilei, di fronte all'area cani: qui, oltre a essere dissestata la pavimentazione, quasi ogni giorno ci sono rifiuti abbandonati. E anche qui cartacce, bottiglie di birra e di plastica, e persino rimasugli di cibo per gatti. «La sera si radunano spesso dei ragazzini che gettano rifiuti dietro i cespugli e accanto alle panchine deturpando ancor di più un parchetto già di per sé abbandonato», sbotta Roberto Cannas, frequentatore dell’area cani: «Anche se è una piazzetta secondaria, andrebbe riqualificata. Prima di tutto bisogna rifare la pavimentazione per evitare che qualcuno si faccia male, e contemporaneamente istituire un presidio di agenti in borghese, soprattutto la sera».

Vandali e incivili

Lamentele anche da chi frequenta il Parco della Memoria, (noto come Parco dell'ex cimitero), un fiore all'occhiello di Monserrato se non fosse per come viene trattato dai pochi incivili di qualsiasi età. Dopo essere stato preso di mira con atti vandalici da alcuni minorenni, poi individuati, anche qui non mancano rifiuti abbandonati nel prato e vicino ai giochi utilizzati dai bambini. «È inutile fare aree verdi se poi non vengono presidiate a dovere, i maleducati ci saranno sempre, ma ci deve anche essere una forma di deterrenza che non siano solo telecamere», dice Andrea Ena. Periodicamente anche lo spazio di via Monte Arci è oggetto di abbandono di rifiuti nonostante i cestini non siano sempre pieni. «Ci vuole più severità affinché i cafoni capiscano che devono lasciare puliti i luoghi pubblici», dice Pasquale Farci, residente della zona.

