Rifiuti nei parchi dove giocano i bimbi  

Allarme cartacce e rifiuti nei parchi pubblici di Sestu. In molti le aiuole sono usate per gettarvi spazzatura. Prima tappa in piazza della Musica, dove vanno tanti bambini, grazie alla presenza di giochi. Le aiuole sono stracolme di cartacce, come denunciato da più genitori: «Ormai preferiamo portare i figli fuori Sestu», dicono alcuni. Seconda tappa al parco Comunale di via Fiume, dove sono tante le bottiglie di birra o lattine; qualche volontario li ha raccolti, e in breve tempo ha riempito i cestini. Forse i cestini non vengono svuotati abbastanza spesso, o forse non sono sufficienti, ma questo non giustifica gli incivili. «Noi cerchiamo di offrire un servizio migliore possibile, installando nuovi cestini», è il commento dell’assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «Ma lavoriamo anche sulla sensibilizzazione partendo da scuole e social, perché tutti possono aiutare, piccoli e grandi».

RIPRODUZIONE RISERVATA