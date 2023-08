«Rifiuti nei dintorni della chiesa» 

Buste contenenti di tutto, cartacce, pacchetti di sigarette, bustine delle deiezioni canine e persino una macchinetta giocattolo per bambini. Neanche i dintorni della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle vengono risparmiati dagli incivili nonostante a due passi ci sia l’isola ecologica informatizzata.

«Probabilmente si tratta di gente che viene da fuori Monserrato oppure di persone che non pagano la Tari», ipotizza Claudio Marras, un abitante della zona. «Sta di fatto che sporcano un luogo frequentato da chi va in chiesa, che ha diritto a non vedere questa bruttura», aggiunge Marras. Gli addetti al verde pubblico puliscono spesso, ma puntualmente vengono abbandonati nuovi rifiuti. «Non hanno rispetto per l’ambiente, per le persone che vivono lì e nemmeno per i fedeli e i bambini che vanno all’oratorio», commenta Gisella Venturi, una residente. Maria Antonietta Vacca, consigliera comunale del Gruppo Misto, dichiara che «farà un’interrogazione per capire cosa si può fare».

