Rifiuti negli sterrati, il Comune: «I cittadini collaborino» 

Dello sterrato situato tra via Pertini, via Segni e via delle Serre, a Quartucciu, si parla spesso per via dei rifiuti che quasi quotidianamente gli incivili abbandonano. Le lamentele ormai sono una lunga lista, ma l’assessore comunale all’Ambiente, Walter Caredda, non ci sta a far passare l’idea che il Comune non faccia niente per tenere pulita la zona. «Non ce ne siamo affatto disinteressati», sottolinea, menzionando la recente passeggiata ecologica “Insieme per il parco Sergio Atzeni” e aree verdi limitrofe organizzata dalla Fondazione Retake Ets e patrocinata dal Comune, lo scorso 21 settembre.

«Le volontarie e i volontari hanno ripulito quello sterrato», premette l’assessore, facendo però notare che la partecipazione non è stata numerosa, anzi: «Ci aspettavamo molta più gente visto che, giustamente, le persone segnalano la presenza dei rifiuti nel nostro paese. Devono essere gli stessi cittadini a contribuire a tenere pulita la loro città partecipando anche a queste iniziative. È legittimo lamentarsi, ma bisogna essere anche parte attiva. Ognuno può fare la sua parte».

Caredda ricorda che nello spiazzo «è in corso un progetto che prevede alberature, una piccola forestazione, panchine, zone ombreggiate, una possibile area giochi e attività sportive».

