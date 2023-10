Rifiuti, né tagli né aumenti sulla Tari 

Per i cittadini è una delusione, per l’assessore un successo. Nelle case dei cagliaritani e nelle caselle di posta certificata sono arrivate le bollette della Tari. Molti soprattutto i più virtuosi, i maniaci del secco indifferenziato, dei 26 mastelli all’anno e della bolletta puntuale , si aspettavano una riduzione della tassa sui rifiuti.

Fatta la comparazione con la tariffa del 2022 l’amara sorpresa: l’importo è uguale. Per l’assessore comunale all’Igiene del suolo, Alessandro Guarracino, invece si tratta di un ottimo risultato. Riuscire a mantenerla identica all’anno scorso, per lui, è stato un miracolo. L’aumento, a causa dell’inflazione e dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dell’immondezza è stato compensato dai risparmi ottenuti grazie a una migliore organizzazione del lavoro e alla grande partecipazione dei residenti che hanno contribuito attivamente alla differenziazione dei rifiuti, consentendo un taglio sui costi di conferimento al termovalorizzatore del Tecnocasic.

Bicchiere mezzo pieno

Guarracino non ci sta a parlare di insuccesso e di mancato raggiungimento degli obiettivi promessi ai cagliaritani. «La tassa sui rifiuti solidi urbani non solo non è aumentata ma sino all’anno scorso è diminuita. Nel 2018 con la Giunta guidata da Massimo Zedda, dati alla mano, la quota pro capite era di 702 euro. Nel 2018, anno di primo governo Truzzu, è scesa a 604 euro, arrivando sino al 2023 con 584 euro a cagliaritano. In 4 anni siamo riusciti a ridurre la tassa del 15 per cento nonostante l’inflazione abbia fatto registrare una crescita tra il 5 e il 12 per cento».

Quest’anno, però, le cose sono andate diversamente dal passato. Anche poche decine di euro avrebbero, come dire, stimolato l’autostima dei cittadini nella differenziazione dei rifiuti. il risparmio non è stato percepito. «Ultimamente è aumentata la bolletta dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. L’unica tassa che è rimasta invariata e la tassa sui rifiuti. Nonostante l’aumento del costo della vita c’è una diminuzione virtuale della tariffa, i cittadini pagano come lo scorso anno». Guarracino fa due calcoli. «Il costo dell’appalto è cresciuto del 25 per cento e per legge siamo tenuti all’adeguamento contrattuale. In pratica, pur tenendola uguale, è come se avessimo ridotto la tassa del 35 per cento. Non solo – aggiunge l’assessore - abbiamo incrementato i controlli sugli evasori, così il costo viene “spalmato” su un numero maggiore di utenti e tutti pagano meno».

Cittadini virtuosi

Conti a parte, una menzione particolare la meritano i cagliaritani che quest’anno hanno consentito l’aumento del conferimento dei rifiuti ai consorzi del riciclo. Certo, c’è ancora strada da fare, ma passare in pochi anni dal 30 all’80 per cento è un risultato estremamente incoraggiante.

Il grande appalto

L’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è uno dei più imponenti contratti banditi dal Comune e vale 300 milioni di euro per sette anni. A questa somma vanno poi aggiunti gli adeguamenti contrattuali. La gara è stata aggiudicata all’associazione temporanea di imprese capeggiata dalla De Vizia. Al prossimo sindaco del capoluogo della Sardegna nel 2024 spetteranno gli indirizzi politici del nuovo capitolato: saranno confermati i mastelli o si tornerà ai vecchi cassonetti stradali? E la pulizia delle strade con i famigerati divieti di sosta? Ci sarà la grande rivoluzione?

