«Rifiuti nascosti illecitamente per decenni» 

«L’istruttoria condotta dalla Provincia ha evidenziato l’esistenza di una prassi consolidata di occultamento illecito dei rifiuti nel terreno databile in archi temporali di decenni». Allo stesso tempo «è stata accertata, secondo il parametro del più probabile che non, la riferibilità di tali rifiuti ai processi produttivi dell’impianto e il formarsi degli stessi in epoca successiva all’avvio dell'attività di produzione dell'impianto, sotto un unico gestore e in aree interne al sito di produzione a cui si accede sotto stretto controllo e autorizzazione della società». Lo scrivono i giudici del Tar Sardegna dichiarando legittimo il procedimento amministrativo della Provincia del Sud Sardegna nei confronti di Italcementi Fabbriche Riunite, avviato dopo quello penale per individuare il responsabile della contaminazione delle aree in prossimità dello stabilimento tra Samatzai e Nuraminis.

La decisione

I giudici del Tribunale amministrativo sardo hanno rigettato il ricorso presentato dalla società, difesa fagli avvocati Antonella Capria e Francesca Carlesi, nei confronti dell’Ente (assistito dal legale Antonino Galletti) e dell’Arpas, costituita in giudizio con l’Avvocatura dello Stato. Davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale, contro la multinazionale del cemento, si sono presentati anche il Comune di Samatzai con l’avvocato Antonio Avino Murgia e il cittadino Omar Cabua, con il legale Marco Pisano.

Il ricorso

L’atto impugnato era stato trasmesso dalla Provincia alla Italcementi il 10 marzo 2023, annunciando l’avvio del procedimento. L’azienda è proprietaria dello stabilimento dal 1973, ma la società possiede (attraverso una controllata) anche terreni esterni nell’area di Su Linnarbu e nell’ex cava Sa Corona. Dopo l’avvio di un’inchiesta penale – sfociata poi in un processo, tutt’ora in corso – anche la Provincia del Sud Sardegna ha avviato accertamenti e valutazioni, utilizzando la consulenza tecnica del pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Da qui il ricorso presentato al Tar dall’azienda che ha chiesto l’annullamento, a cascata, di tutti gli accertamenti seguiti alla procedura per l’individuazione del responsabile della contaminazione.

La sentenza

In queste ore è stata depositata la sentenza della Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dal giudice Marco Buricelli (a latere i colleghi Oscar Marongiu e Roberto Montixi) che ha bocciato il ricorso, giudicando legittimo il procedimento, e condannato Italcementi a pagare cinquemila euro di spese processuali a favore della Provincia.

