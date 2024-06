Rifiuti, nasce il comitato “Stop Aliga” 

Si chiama “Stop Aliga” il nuovo comitato di residenti, nato nei giorni scorsi con lo scopo di cercare di fronteggiare l’emergenza rifiuti. La situazione da una parte all’altra della città sta diventando infatti sempre più critica. Centinaia di buste non conformi e fuori dai mastelli fanno capolino in ogni strada. Pitz’e Serra, solo per fare un esempio, è un immondezzaio. Stessa scena in centro storico, dove, vedi l’incrocio tra via Bonaria e via Rosas, non bastano nemmeno i cartelli che annunciano la presenza di telecamere, a fermare gli incivili.

«Martedì prossimo» spiega in una nota il nuovo comitato, «incontreremo il vice sindaco per affrontare l’ormai annoso tema della gestione dell’immondizia». Decine di fotografie «mostrano cumuli di spazzatura riversi in diverse strade della città. Lo sdegno di abitanti e turisti, preoccupati per l’ambiente e per la salute, soprattutto con l’inizio dell’estate, è tanto come si può vedere anche suoi social». In occasione dell’incontro, «esporremo il problema della gestione dell’immondizia, e proporremo alcune soluzioni nella speranza che chi amministra la città accolga il nostro legittimo bisogno di avere un ambiente pulito e sano. Nella speranza che si provveda in tempi strettissimi ad attuare i cambiamenti necessari affinché tutti possano vivere in una città libera dalla spazzatura».

RIPRODUZIONE RISERVATA