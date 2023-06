Rifiuti, multe aumentate del 30 per cento 

Tolleranza zero doveva essere è tolleranza zero è stata. Il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale ha intensificato i controlli sulle discariche abusive e sul mancato rispetto del porta a porta e i risultati sono nei numeri: nel primo quadrimestre del 2023 le multe sono il trenta per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ovvero si è passati dalle 41 multe del 2022 alle 59 del 2023.

I metodi d’indagine

Merito sia dei controlli mirati con l’apertura delle buste per cercare di risalire ai responsabili che avevano alimentato discariche o non smistato correttamente i rifiuti per la raccolta porta a porta e merito dei sistemi di videosorveglianza, soprattutto delle fototrappole, che hanno consentito di scovare un 15 per cento degli incivili.

Per il resto, spiega l’ufficiale responsabile del settore vigilanza ambientale della Polizia locale Massimo Valtan,«gli elementi trovati nelle buste che ci hanno consentito di risalire ai responsabili, sono stati ricette mediche, scontrini di farmacia dove c’è un codice fiscale ma soprattutto tessere di supermercato e documenti con dati sensibili». E per gli incivili disattenti sono ovviamente sono scattate le multe: dai 150 euro per abbandono dei rifiuti ai 300-450 per errata differenziata. Forse troppo poco per chi alimenta discariche: «Ci siamo posti questo problema, chiederemo di correggere le cifre», aggiunge Valtan.

Gli scontrini

Anche i semplici scontrini dei supermercati possono regalare tracce importanti: si fanno controlli incrociati con i market che mandano i dati e il gioco è fatto. «E poi c’è tutta una serie di altri controlli con le banche dati che ci sono molto utili» dice ancora l’ufficiale, «Vediamo se per esempio nel nucelo familiare c’è chi paga la Tari o meno e nel caso facciamo la segnalazione anche all’ufficio tributi». Rispetto all’anno scorso «anche se si vedono più buste in giro c’è un miglioramento sul fronte degli abbandoni incondizionati, ma ci sono casi limiti a cui stiamo cercando di porre rimedio». Come le montagne di rifiuti che invadono le strade al di là di via Giotto in via Padre Picci, o in via Uda dalle parti di Sa Serrixedda o ancora tra i fortini del Simbirizzi. «Ci stiamo lavorando con attenzione», assicura Valtan, «e entro fine mese porteremo tutto in Procura. Stesso discorso per via Padre Picci dove stiamo per chiudere le indagini». E anche in pieno centro storico tra via Bonaria e Rosas, «siamo riusciti a individuare qualcuno. Noi stiamo facendo tanti controlli, ma ci deve essere un cambio di mentalità».

