Rifiuti mescolati: video denuncia 

Via Garibaldi, cassonetti del porto turistico: in un video finito sui social gli operatori ecologici stanno conferendo le diverse frazioni di rifiuti in un unico cassone, ed è furiosa polemica. A pubblicare i quasi due minuti di filmato dello scandalo è stato Michele Pais, consigliere comunale della Lega. «Si vede che non viene effettuata nessuna differenziazione dei rifiuti, ma tutti vengono "mischiati" in un unico cassone, – scrive l’ex presidente del Consiglio regionale - non penso che sia una pratica consentita, anche se il rifiuto è sporco o misto. E neanche in condizioni di emergenza». Pais sottolinea che il servizio costa agli algheresi circa 10milioni di euro e che queste cattive pratiche vanificano gli sforzi dei bravi cittadini «che quotidianamente fanno la massima attenzione per la differenziazione dei rifiuti».

La difesa

In coda i commenti indignati. Il video mostra il trasferimento di quanto contenuto nei bidoni di plastica, carta, secco e umido, in un unico grande cassone. Pronta la risposta del segretario Fiadel di Alghero, Stefano Delrio. «Gli operatori non agiscono mai per loro iniziativa, – tiene a precisare il sindacalista - ma sono meri esecutori di incarichi e disposizioni da parte dell'azienda». Delrio, esprimendo solidarietà ai colleghi ripresi di nascosto, fa presente che il tema vero da affrontare riguarda il nuovo appalto del servizio di igiene urbana, scaduto da aprile scorso. «L'azienda è da tempo a fine ciclo, non ha a disposizione mezzi a sufficienza, quelli disponibili spesso sono mal funzionanti e non in grado di affrontare le esigenze di igiene della città, gli operatori sono pochi e spesso fanno turni massacranti dalla mattina alla sera», si difende il sindacalista. «Lungi da noi l'idea di volere giustificare eventuali mancanze e inadempienze, – prosegue Delrio - ma occorre che i cittadini conoscano la vera causa dei disservizi che spesso vengono addebitati agli incolpevoli operatori che adempiono agli indirizzi aziendali e usano mezzi non sempre efficienti». I dipendenti chiedono il rinnovo dell’appalto, il consigliere Pais spinge perché il sindaco nomini l’assessore all’Ambiente, delega che per il momento Cacciotto ha tenuto per sé.

