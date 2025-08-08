VaiOnline
Ussana.
09 agosto 2025

Rifiuti, mastelli in consegna 

Prosegue la distribuzione dei nuovi mastelli e sacchi per la raccolta differenziata a Ussana. A partire da ieri, dalle 9 alle 13:30, i cittadini che non hanno ancora provveduto al ritiro potranno farlo recandosi in via Gagarin, secondo le date stabilite dall’amministrazione comunale.

Il punto di consegna sarà operativo anche lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16:30, venerdì 22 agosto in mattinata e lunedì 25 nel pomeriggio.

La San Germano, ditta che ha in appalto la gestione rifiuti, consegnerà i contenitori per la raccolta dell’umido, del vetro e metalli, della carta e cartone, del secco e i sacchi gialli per il conferimento degli imballaggi in plastica. I nuovi mastelli sono dotati di tag per permettere agli operai la lettura delle vuotature. Una volta conclusa la distribuzione dei nuovi contenitori, i vecchi mastelli non potranno più essere utilizzati. A partire dal 26 agosto, infatti, quelli non conformi non verranno più svuotati. È possibile fare richiesta per ottenere il mastello per la raccolta dei panni igienici: per ritirarlo è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito web istituzionale e inviarlo via email a tecnico@comune.ussana.ca.it oppure consegnarlo all’Ufficio Protocollo. (y. m.)

