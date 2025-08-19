Rifiuti maleodoranti: emergenza in centro 

Sui marciapiedi di molti quartieri cumuli di sacchi di spazzatura, rifiuti anche sui litorali tra i bagnanti: una criticità che ciclicamente si ripresenta ad Alghero nella stagione estiva. Più turisti più produzione di immondizia e anche meno senso civico: in attesa dell’assegnazione del nuovo appalto del servizio di nettezza urbana, crescono le segnalazioni e le denunce al Comune all’azienda Ciclat per i disservizi presenti in città. Il Comitato suolo pubblico bene comune definisce gli ecobox «il tallone di Achille della raccolta differenziata», mentre il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas e l'assessore Raniero Selva, pur non nascondendo le problematiche del servizio di igiene urbana, difendono i contenitori ecologici ed esprimono soddisfazione per i segnali positivi che giungono dai visitatori. «Una città come Alghero deve garantire servizi essenziali all’altezza del suo nome», dichiara Mulas, che evidenzia come il decoro e la pulizia degli spazi pubblici rappresentino una priorità assoluta. «È evidente che il sistema va migliorato – aggiunge – e che ci siano margini di crescita, ma la decorazione degli ecobox è un segnale importante di civiltà e rispetto per l’ambiente, un gesto simbolico di attenzione verso la città». La Polizia locale ha già avviato i controlli mirati per contrastare comportamenti non conformi ad una raccolta ordinata. Le micro discariche affiorano dappertutto, dalla periferia ai giardini Lepanto di piazza Porta Terra e nel centro storico. Il Comitato suolo pubblico denuncia i continui abbandoni indiscriminati di rifiuti e i mancati servizi. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA