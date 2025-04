Rifiuti mal differenziati, via alle sanzioni 

Ogni venerdì mattina lo scenario è lo stesso: cumuli di sacchetti di spazzatura lasciati per strada, con tanto di bollino giallo che certifica il “conferimento dei rifiuti non conforme”. Un centinaio di utenze che - tra menefreghismo e una buona fetta di morosità - creano disagi nel centro abitato di Selargius. «Da oltre un anno stiamo sensibilizzando i cittadini sulle regole della differenziata, dal prossimo mese ci vediamo costretti a intervenire con le sanzioni», annunciano il sindaco Gigi Concu con l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa.

Mastelli dimenticati

Fra le dodicimila utenze domestiche selargine c’è chi i nuovi mastelli con microchip - a distanza di un anno e mezzo - non li ha ancora ritirati, per altri la consegna a domicilio risulta concretizzata ma di fatto utilizzano i vecchi contenitori, oppure i rifiuti vengono lasciati per strada all’interno delle buste. Ci sono anche cittadini che vivono in affitto ma senza regolare contratto di locazione, altri ancora sono utenze fantasma perché non hanno mai pagato la Tari. «C’è un 8 per cento circa di contribuenti che non fanno la differenziata», spiegano sindaco e assessore, «e ogni venerdì mattina ci ritroviamo un centinaio di zone della città invase dai rifiuti che non vengono ritirati dagli operatori ecologici perché non conformi. É chiaro che così non si può andare avanti».

Il problema del secco

Problemi evidenziati anche dalla ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Sullo sfondo c’è anche il monitoraggio messo in campo lo scorso novembre dalla società San Germano, che ha coinvolto il cinque per cento della popolazione: «È emersa una buona percentuale di conferimenti corretti per quanto riguarda la raccolta dell’organico, del vetro e della carta. La raccolta della frazione del secco residuo ha invece mostrato diverse criticità, con un’alta percentuale di rifiuti che potevano essere differenziati nelle altre raccolte e sono invece stati erroneamente conferiti. Dal monitoraggio», fanno sapere ancora dalla società, «è inoltre emerso che molti utenti non utilizzano i nuovi contenitori per la raccolta del secco residuo dotati di tag per il conteggio degli svuotamenti».

Polizia locale

Problemi che si concentrano il venerdì mattina, giorno del ritiro del secco. «Per migliorare la qualità della raccolta differenziata e garantire il corretto utilizzo dei nuovi contenitori», l’ultimo avviso pubblicato dalla San Germano, «si proseguirà con le attività di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza ricordando a tutti gli utenti che è vietato l’utilizzo di contenitori non conformi per tutte le frazioni, e che le irregolarità verranno segnalate al Comune e alla polizia locale attraverso l’applicazione di bollini di non conformità con conseguente non ritiro del rifiuto». Monitoraggio e sensibilizzazione ancora per qualche settimana, poi scatterà il pugno duro. «Il periodo di tolleranza è finito», ribadiscono Concu e Gessa, «da maggio chi non rispetta le regole sarà sanzionato».

