Rifiuti, l’impianto di Quirra resta chiuso 

L’agonia del centro di compostaggio di Quirra si allunga. La struttura, chiusa dallo scorso gennaio (ufficialmente per la rottura di un telone), avrebbe dovuto riaprire i battenti entro il 15 giugno, ma dalla Provincia dell’Ogliastra, proprietaria del sito, è arrivata la notizia che sindaci e (soprattutto) contribuenti non avrebbero voluto ricevere: «Sono emerse nuove criticità, la riapertura è posticipata», scrive Marzia Mameli, amministratrice straordinaria della Provincia appena risorta. A quando non si sa. Quel che è certo è che l’umido raccolto nei paesi della zona continuerà a viaggiare verso impianti extraterritoriali (Olbia e Serramanna) con costi superiori che ricadono sui cittadini.

Sito nel caos

Il 30 aprile la Provincia aveva chiesto al concessionario (Ciclat trasporti) la ripresa dell’attività di conferimento nell’impianto di Quirra chiarendo la necessaria applicazione di apposite misure compensative in attesa della definizione dei lavori di manutenzione dell’impianto antincendio. Il 23 maggio la Ciclat trasporti aveva evidenziato nuove criticità. Una doccia fredda. Dopo un sopralluogo (29 maggio) dei vigili del fuoco sono emerse carenze nell’impianto antincendio. «Criticità di natura tecnica e trattandosi di aspetti rilevanti che necessitano di interventi specifici per garantire la piena conformità dell’impianto - spiega Mameli - la riapertura non potrà essere garantita nei tempi indicati dalla Regione, ovvero entro il 15 giugno. Ci stiamo attivando per risolvere i problemi con celerità. Verrà predisposto un cronoprogramma degli interventi condiviso con gli enti interessati».

I sindaci

«La situazione è di alta emergenza. È in corso la stagione turistica e noi - afferma il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli - abbiamo già raddoppiato i viaggi verso Serramanna dal cui impianto abbiamo avuto comunicazione che non sarà più disponibile ad accogliere i nostri rifiuti. La situazione, che non è più sostenibile, mette in ginocchio la macchina operativa del nostro Comune nonché si profilano risvolti economici negativi per i contribuenti. Siamo anche in attesa che la Provincia ci dica chi pagherà i maggiori oneri». Esprime preoccupazione Davide Burchi, sindaco di Lanusei: «È indispensabile convocare una riunione esplicativa. Avevamo avuto sentore che ci fossero problemi che, in effetti, sono stati confermati: il servizio è essenziale e attendiamo chiarezza perché la chiusura del sito è un problema grave. Ci dicano quanto tempo dobbiamo aspettare».

