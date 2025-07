Rifiuti, le bollette arrivano on line 

Bollette online per il pagamento della Tarip a Sinnai. Una novità assoluta tra consensi e malumori. Per l'assessora ai Tributi Katiuscia Concas, si tratta di una iniziativa assolutamente necessaria per «favorire la digitalizzazione e ridurre l’impatto ambientale, cioè lo preco di carta. Ma anche perché pure quest'anno sono migliaia le bollette rimaste in Municipio perché non hanno potuto raggiungere il mittente. Tantissimi sono gli utenti che poi hanno regolarizzato il pagamento. Le porte degli uffici municipali sono aperte a tutti per le necessarie delucidazioni. E c’è sempre la possibilità di richiedere e avere la bolletta cartacea. Siamo vicini agli utenti per facilitare il loro compito. Ma non ci si può chiedere di tornare indietro. Gli uffici vanno adeguati ai tempi. Con questo progetto la bolletta viene ricevuta rapidamente, soprattutto per chi risiede all’estero. E si evitano anche problemi di mancata consegna. Nell’ultimo esercizio-ha aggiunto l’assessora Concas-su novemila bollette, alcune migliaia è stato impossibile recapitarle. Gli utenti ovviamente sono venuti in Municipio regolarizzando la loro posizione».

Il dibattito

Per l’opposizione in Consiglio «si tratta invece di un intervento inopportuno che sta sorprendendo tanti utenti, soprattutto anziani, anche perché è stato proposto senza alcun preavviso».

Le bollette della Tarip sono già disponibili online nel Portale del contribuente accessibile con Spid, Cie o Ts-Cns. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 20 agosto.

«Chi ha già comunicato un indirizzo e- mail», dice una nota del Comune, «riceverà la bolletta anche nella propria casella di posta elettronica. Chi invece non ha ancora fornito un’email o una Pec può farlo utilizzando l'apposito modulo disponibile».

Le critiche

Per i capigruppo di minoranza Aldo Lobina (Sinnai libera), Roberto Loi (Uniti per Sinnai) e Walter Zucca (Forza Italia), «la bolletta va inviata a casa. Lo specifica anche Arera (autorità di regolazione per energia reti e ambiente): la bolletta è in primis cartacea. ️La dematerializzazione è dunque un servizio aggiuntivo. Non l'unica modalità di avviso. Anche a Roma la bolletta cartacea arriva a casa, salvo diversa decisione dell'utente che ne fa espressa richiesta.Il pagamento della Tari può avvenire online ma solo come servizio aggiuntivo, volto ad agevolare chi può, attraverso i propri strumenti, carta, app, telefono personale, computer personale, pagare in maniera semplice, veloce e sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA